Tromba d’aria e nubifragio nel veneziano: danni a Portogruaro, Concordia e Fossalta

Tempesta si abbatte tra Friuli e Veneto, alle 3 circa di oggi 13 luglio, ci sono danni in una fascia confinaria che comprende Azzano Decimo , Chions e Latisana nella parte friulana; e soprattutto Fossalta, Portogruaro e Concordia nel veneziano.

Segnalati danni da tromba d’aria anche a Pramaggiore o Gruaro. In alcuni casi l’energia elettrica non è ripristinata.

La protezione civile ha confermato la situazione critica: «Stiamo operando su tutto il territorio comunale in collaborazione con i vigili del fuoco per liberare strade dagli alberi caduti e dare supporto ad altre situazioni critiche. Fate attenzione nel percorrere con qualsiasi mezzo le strade non tutte sono state liberate».

Nel veneziano oltre 150 le chiamate alla sala operativa del 115 per rami, alberi, pali abbattuti, particolarmente interessati il comune di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro da dove provengono la stragrande maggioranza di richieste d’intervento. Interventi anche a Eraclea, San Michele al tagliamento, Martellago, San stino di Livenza, Annone Veneto, Mirano, Scorzè.

Viabilità modificata nei Comuni colpiti dal maltempo

A causa della caduta di alberi e rami nella sede stradale il settore viabilitá della Cittá metropolitana ha attivato alcuni sensi unici alternati lungo la Sp42 nei comuni del Veneto Orientale dove nella notte si è abbattuta una tromba d’aria e un nubifragio.

I danni

Addio alla Quercia millenaria di Villanova a Fossalta, è finito sulla strada il cornicione dei Mobili Milan.

Sulla linea ferroviaria si procede a un binario solo. Possibili i rallentamenti (fino alle 15 c’é sciopero).

Il comune di Concordia invita a non mettersi in viaggio. La tempesta è stata accompagnata da grandine. Questa la nota del Comune di Concordia.

«A seguito alla tromba d'aria e grandine che hanno colpito il nostro territorio con gravi conseguenze, tra cui il crollo di numerosi alberi lungo le strade, si invita la popolazione a non uscire di casa. Le squadre della Protezione Civile, operai e volontari stanno cercando tempestivamente di liberare le strade dagli alberi caduti nelle varie zone del paese».

A Concordia inoltre, in via San Pietro a ridosso del Paludetto, è danneggiata la chiesetta dedicata alla martire Mafalda di Savoia. La Città metropolitana di Venezia fa sapere che Protezione civile e tecnici stanno lavorando per ripristinare le condizioni di normalità.

A Gruaro albero abbattuto in area privata ostruisce il passaggio in via Volpi di Misurata. Tra i danneggiati c’é l’ex sottosegretario, deputato e senatore Paolo Scarpa che vive a Borgo San Agnese a Portogruaro. «Il parco di casa mia distrutto, a pezzi, alberi centenari sradicati, gli altri spezzati… Spero che tutto si sia concentrato qui, ma temo che in giro ci siano molti altri danni.

Sono vicino con tutta la partecipazione possibile e con affetto a quanti sono stati colpiti».