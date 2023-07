Candele e silenzio, l’abbraccio alle famiglie distrutte nell’incidente di Santo Stefano

Una folla silenziosa e composta si è unita al dolore delle famiglie Antoniello e Potente, nella serata giovedì 13 luglio, per portare sulle spalle un pezzetto della sofferenza indicibile causata da morti che il parroco che guida la processione, don Giuseppe Simoni, ha definito "assurde". La ferita per la strage di Santo Stefano di Cadore di una settimana fa è ancora apertissima. Venerdì mattina sono previsti i funerali.

Strage di Santo Stefano di Cadore, la partenza della fiaccolata per ricordare le tre vittime

Alle 21.15 la folla di almeno 1.600 persone puntuale si è riunita nel giardino dell'asilo. Qui sono stati accesi i flambo bianchi e azzurri a simboleggiare la purezza del piccolo Mattia Antoniello, morto assieme al papà Marco e alla nonna Maria Grazia Zuin.

Presenti Rocco Antoniello, il fratello di Marco, e Giovanni Potente, fratello di Lucio e zio di Elena Potente. Alle 21.30 la processione ha iniziato a muoversi lungo la ciclabile di via Altinia.

Ben 800 i flambò distribuiti, ma che non sono bastati tanta la partecipazione della cittadinanza. C’è chi ha usato il cellulare, una candela, una torcia. In corteo lungo la ciclabile che corre a fianco alla provinciale Altinia e costeggia il Bosco di Mestre unendo Favaro a Dese e le rispettive chiese, quella di Sant’Andrea e quella della Natività di Maria, c’erano giovani, anziani, mamme con a mano bambini di pochi anni.

Semplici cittadini che si sono mischiati ad amici, parenti, stretti e lontani delle due famiglie sfiancate dal dramma, colleghi di lavoro di Marco Antoniello, ma anche di Elena e della mamma Maria Grazia Zuin, pensionata dell’Azienda sanitaria. Un moto spontaneo di vicinanza senza precedenti, per trovare un senso a un incidente che non ne ha, a un dolore cui non c’è catarsi, difficile da metabolizzare.

C’erano gli amici di Marco, quelli di Elena, dei figli avuti nei precedenti matrimoni di entrambi. A partecipare anche una rappresentanza delle scuole di Campalto, di Tessera, di tutto il territorio che si è sentito chiamato in prima persona ad essere presente per attutire uno strazio che riempie gli occhi di lacrime e ferma le parole in gola.