Strage di Santo Stefano, a Favaro Veneto fiaccole per Mattia, papà Marco e mamma Maria Grazia

Sono i giorni più difficili, quelli dell’addio, per le famiglie Antoniello e Potente, straziate dall’incidente che ha strappato alla vita in pochi drammatici attimi, il piccolo Mattia, due anni il 16 luglio, il papà Marco 47 e la nonna Maria Grazia Zuin, 64.

Questa sera alle 21.30, nel giorno più triste, quello in cui le salme tornano a casa, si terrà la fiaccolata organizzata dalle maestre e dalle mamme, domani alle 10.30 il funerale a Favaro. I Comuni di Venezia e di Marcon, hanno proclamato entrambi il lutto cittadino, come ha fatto Santo Stefano.

Martedì 11 luglio sera, quando l’agenzia funebre Lucarda ha pubblicato l’epigrafe con il volto del papà, del suo piccolo e della nonna, la commozione ha pervaso i social, occupato le bacheche di singoli e comunità. Da Favaro a Dese, da Mestre a Venezia passando per Marghera, fino al Cadore. Non c’è associazione, comitato, gruppo che non abbia voluto condividere il dolore e la sofferenza per quanto accaduto, invitare alla preghiera ed esprimere le condoglianze alla famiglia.

La Protezione civile ha assicurato la sua vicinanza e la presenza al funerale, per sostenere i parenti stretti. La stessa Elena Potente, la mamma del piccolo Mattia e compagna di Marco Antoniello, ha “postato” l’epigrafe con i volti delle persone a lei più care, senza aggiungere nulla a quanto scritto in calce. In un mare di inchiostro, un silenzio che dice più di un milione di parole.

Si moltiplicano le raccolte fondi

In tanti stanno raccogliendo fondi per le famiglie spezzate dalla tragedia. I compagni di scuola di Elena Potente, con la sottoscrizione lanciata dalla Norvegia. Ma anche le mamme e le maestre degli asili stanno raccogliendo offerte che poi devolveranno alla famiglia attraverso il parroco. E c’è chi ha organizzato una raccolta fondi spontanea per i figli del primo matrimonio di Marco Antoniello, anche loro rimasti senza il papà. Martedì sera nella chiesa di Ca’ Solaro, la comunità si è riunita per pregare per le famiglie.

Il 12 luglio mattina nella chiesa di Tessera, si è svolto il funerale del papà del parroco di Favaro, don Giuseppe Simoni: durante la celebrazione officiata da 26 sacerdoti, si è pregato anche per Marco Mattia e Maria Grazia.

La fiaccolata

Oggi, 13 luglio, alle 21.15 ritrovo nel giardino della scuola dell’Infanzia Maria Immacolata “Arca”, in fianco alla chiesa di Sant’Andrea, lo stesso luogo dove domani si potrà partecipare al funerale. Alle 21.30 partirà il serpentone illuminato da centinaia di flambò bianchi e azzurri in ricordo di Mattia, che si sposterà lungo la ciclabile e raggiungerà la scuola dell’infanzia di Dese.

A organizzare la fiaccolata Michela Pasqualato, docente di Scienze motorie, assieme a moltissime altre mamme e alle ex maestre di Alice, la figlia più grande di Elena, al parroco e all’assessore Boraso. Un segno che la mamma del piccolo Mattia, che tutti vorrebbero presente per consolarla, ha apprezzato nonostante lo strazio.

Il funerale

Il 12 luglio ultimo incontro del cerimoniale per decidere i dettagli dell’organizzazione del funerale, che si svolgerà domani 14 luglio alle 10.30, nella chiesa di Sant’Andrea in via Altinia. Parteciperanno i sindaci di Venezia, Luigi Brugnaro, di Santo Stefano, Oscar Meneghetti, e di Marcon Matteo Romanello, i vertici Usl 3 e una rappresentanza della Regione.

Le tre salme riposeranno vicine, nel cimitero di Favaro, come vicine sono vissute. «Su richiesta della famiglia», ha fatto sapere l'amministrazione in una nota congiunta «l’ingresso alla chiesa sarà riservato prioritariamente ai parenti e alle persone più intime, oltre a una rappresentanza dei Comuni di Venezia e di Santo Stefano di Cadore».

Area parrocchiale presidiata da ambulanze vigili e protezione civile. «Viste le temperature elevate e l’ondata di caldo, l’invito alle tante persone che hanno manifestato la propria vicinanza, in particolare per chi viene da fuori Favaro, è di seguire le esequie in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 10 del digitale terrestre). —