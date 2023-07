Sicurezza privata e telecamere nei locali: ecco il nuovo protocollo per le discoteche di Jesolo

Un altro tassello della rete di sicurezza creata attorno al litorale, è stato inserito ieri a Venezia: il Prefetto, Michele di Bari, ha firmato il Protocollo d’intesa con i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo e gli amministratori locali dei Comuni delle località turistiche balneari.

Una firma che rinnova un accordo già esistente che anno dopo anno si va perfezionando per rendere il mondo del divertimento più sicuro per chi ne usufruisce e per chi lo “subisce”.

Il Protocollo ha come obiettivi la promozione di una sempre più diffusa cultura del “divertimento nella legalità” e in condizioni di sicurezza, soprattutto nei giovani che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e dei locali di pubblico trattenimento danzante.

«Mira ad incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità di questi esercizi, nel quadro di efficaci strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell’abuso di alcol», ha spiegato il Prefetto Di Bari, «verifiche anche sull’igiene e la sicurezza degli alimenti eventualmente distribuiti all’interno dei locali, al fine di garantire sotto ogni aspetto la salute degli avventori».

Dal canto loro i gestori e gli operatori del settore si impegnano a segnalare «tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico di cui vengano a conoscenza negli esercizi.

Dovranno regolamentare l’accesso e la permanenza all’interno dei locali per precluderli a persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all’interno dei locali un clima di sano divertimento.

Disciplinare il deflusso degli avventori per evitare lo stazionamento prolungato nei pressi del locale e prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica.

Affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione all’ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente al personale autorizzato e formato ai sensi della specifica normativa di settore.

La verifica del possesso dei requisiti di tali operatori sarà effettuata dalla Questura, alla quale dovranno essere comunicate le generalità del predetto personale almeno 10 giorni prima dell’impiego.

La Questura, dove verifichi la mancanza dei citati requisiti, ne darà comunicazione formale al gestore, che pertanto non potrà avvalersene», si legge nel protocollo.

Ulteriore elemento di assolta attualità ai fini di un incremento di sicurezza in questi locali è, poi, un’attenta valutazione in merito all’installazione all’interno dei locali, agli ingressi nonché sulle aree esterne di pertinenza delle strutture, di apparati di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi.

«Abbiamo colto l’occasione del rinnovo per richiedere che il Protocollo venga esteso anche ai Comuni e quindi alle discoteche di tutta la Città metropolitana di Venezia», ha sottolineato Franco Polato, presidente di Confcommercio Silb metropolitana.

«Siamo pertanto soddisfatti che il Prefetto abbia accolto la nostra lettera ed abbia annunciato, nella presentazione del nuovo protocollo, che ne proporrà la sottoscrizione anche a tutti gli altri Comuni del Veneziano».