Venezia, recuperato dai carabinieri un dipinto di Jasper rubato da un palazzo

I Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato un dipinto di Geerards Jasper, “Natura morta con nautilus, limoni, prosciutto e calice”, esportato all'estero e messo in vendita anche in Italia in modo illecito.

Il dipinto, un olio su tavola di 59x74 centimetri, rappresenta su un piano di appoggio un florilegio di prodotti della terra e dell'uomo, tra i quali spicca una grande conchiglia nautilus, che si riflette su una guantiera.

L'opera è firmata sul bordo del tavolo 'JG fecit'. Il pittore (1620 forse Anversa - 1654 Amsterdam) è uno degli artisti più rappresentativi nel campo della natura.

La storia giudiziaria del dipinto nasce nel 1999, in un palazzo privato di Venezia, quando il proprietario dell'opera è vittima di una truffa nella quale gli viene sottratto il quadro assieme ad altre opere. Nel tempo i Carabinieri recuperano il materiale sottratto ma non il Jasper che viene scoperto in vendita da una casa d'aste in Germania.

Questa non riesce a cederlo e successivamente viene messo in vendita in Lombardia dove viene recuperato nel 2021 dai Carabinieri. Al termine dell'inchiesta il quadro, oggi, il Jasper è stato consegnato al museo veneziano di Palazzo Grimani. Alla consegna erano presenti, tra gli altri, Daniele Ferrara, direttore regionale dei Musei del Veneto, dal maggiore dei Carabinieri Emanuele Meleleo e il Prefetto di Venezia Miche di Bari.