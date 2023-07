Tragedia di Santo Stefano, nonna Maria Grazia, papà Marco e il piccolo Mattia saranno sepolti assieme

Il nullaosta ai funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin dovrebbe arrivare martedì. Solo allora potrà essere ufficializzata la data della cerimonia funebre. Ma le carte necessarie alle formalità nulla dicono del dolore e della sofferenza di due famiglie lacerate, che desiderano dare l’estremo saluto ai loro cari.

Il funerale si svolgerà nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Favaro, in via Altinia, venerdì o sabato mattina.

Le salme saranno seppellite tutte e tre vicine, nel cimitero di Favaro. In un primo momento la scelta era ricaduta su sabato, che però coincide con la festa del Redentore, per questo sarà più facile organizzarlo venerdì, vista la mole di persone che si prevede parteciperà. Verrà chiuso un tratto di via Ca’ Solaro, il campo sportivo sarà utilizzato come parcheggio, l’accesso al sagrato verrà interdetto e riservato ai famigliari, si lavora per montare un capannone.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, parteciperà alla cerimonia, così come il sindaco di Santo Stefano di Cadore, il paese sconvolto dal dramma. I residenti, famigliole con bimbi al seguito, passano davanti al punto esatto della tragedia, e lasciano ancora fiori, pupazzi e bigliettini.

Le mamme dell’asilo Santa Maria Immacolata di Favaro vorrebbero organizzare un momento di raccoglimento, che si terrà la sera prima della funzione funebre, ma ancora non è stato deciso, in attesa dell’ufficialità della magistratura.

Da martedì mattina nel municipio di Favaro ci sarà un libro con delle pagine bianche, in modo che i cittadini della comunità possano riempirlo e lasciare un pensiero per Marco, Maria Grazia e il piccolo Mattia, un gesto di vicinanza alle famiglie Potente e Antoniello, che stanno vivendo un momento di dolore indicibile. Chi vorrà – ha fatto sapere il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato – potrà entrare e scrivere quello che sente.

Famiglia investita a Santo Stefano di Cadore. Ecco l'Audi a tutta velocità e il rumore della strage

Lunedì pomeriggio, a Ca’ Solaro, vicino a casa della famiglia di Lucio Potente, si è svolta una riunione in programma, e non è stato possibile annullarla. L’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, ha fatto alzare tutti in piedi e ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime.

La solidarietà non ha confini: dalla Norvegia è partita una raccolta fondi per Elena, madre coraggio rimasta senza le persone che più amava al mondo. Matteo Scarpellino, compagno di scuola della mamma, ha avviato una raccolta fondi dalla Norvegia, Paese dove vive e lavora, attraverso la sua pagina Facebook, cui sta partecipando gente comune da tutta Italia, commossa da quanto accaduto. «Donazione in supporto di Elena Potente» si legge nell’intestazione rilanciata da moltissimi gruppi della Città metropolitana.

«Cari amici di Elena. Siamo assolutamente sconvolti dalla tragedia che ha distrutto la famiglia della nostra cara amica. Non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questo dramma. Elena è mia amica da una vita, siamo stati nella stessa classe all’asilo, alle scuole elementari Goretti e alle medie Spallanzani. Non riesco a esprimere il senso di ingiustizia e insensatezza che questa tragedia lascia in me. Non lasceremo Elena sola e la sosterremo come possiamo. Per questo mi sembra giusto promuovere una raccolta di fondi in favore di Elena, come forma di partecipazione».

In tanti hanno già aderito. All’appello ha risposto persino una nonna di Torino, colpita dal lutto, Gabriella Moriondo. «Partecipo con tutto il cuore alla raccolta, nel limite delle mie possibilità di vecchietta sola. Da giovedì penso continuamente alla tragedia di Elena, anche se non la conosco. È fuori dell’umana sopportazione quello che le è successo. Speriamo che almeno riceva un indennizzo materiale, visto che quello morale nessuno glielo può più ridare. Un abbraccio e grazie per la sua bella iniziativa da una nonna di Torino».

La Municipalità stamperà l’Iban e metterà a disposizione dei foglietti con l’intestazione.