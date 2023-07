Si è spento Sanavio, il manager che dava del tu ai grandi della musica mondiale

È morto Francesco Sanavio nella notte tra domenica e lunedì, a causa della recrudescenza di una malattia che lo aveva colpito da circa due mesi. Il settore dello spettacolo piange l’imprenditore mestrino, 81 anni, uno dei pochi superstiti dell’epoca d’oro dell’industria dei concerti e delle edizioni musicali.

Era stato socio del compianto Tony Tasinato. È stato un pioniere dell’organizzazione degli spettacoli, uno di quelli che si dava del tu con i grandi artisti internazionali, come i Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Yes, Deep Purple, Frank Zappa, Neil Young, Ray Charles, James Brown, B.B. King, Michel Petrucciani, Gloria Gaynor, Luciano Pavarotti, Police, e Grace Jones.

Sanavio se ne è andato due mesi dopo la l’amata moglie Mara Merlo a cui è stato legato per 50 anni, lascia le figlie Vanessa e Jennifer e i nipoti Alessia e Simone. I funerali si terranno giovedì 13 alle 9 nella Chiesa di San Paolo in Via Stuparich.

Francesco Sanavio, 81 anni

Negli anni Settanta con Tony Tasinato aveva fondato la Franton Music con l’intuizione di acquistare i diritti editoriali per l’Italia dei grandi artisti internazionali, prima che se li accaparrassero le case discografiche nazionali. Francesco e Tony hanno costituito per anni una coppia professionale fortissima. Sanavio, uomo cordiale, simpatico, sempre sorridente, era quello dei due che più ci sapeva fare nei rapporti interpersonali per cui si occupava di chiudere i contratti, avendo la capacità di trovare sempre un accordo con la controparte.

Tempo fa ci aveva raccontato: «All’inizio degli anni Settanta andavo spesso a Londra per lavoro. Tony ha cominciato a venire con me e ricordo che abbiamo subito acquistato le edizioni degli Yes. Da lì è cominciata la nostra collaborazione».

Era il periodo del progressive e i due nel 1972 assistettero ai concerti degli Yes al Rainbow Theater di Londra che furono immortalati nell’album triplo live “Yessongs”. Con loro c’erano anche i membri della Pfm che poi fu lanciata in Inghilterra dall’etichetta discografica degli Emerson, Lake & Palmer, la Manticore.

Sanavio e Tasinato insieme a Gianni Sassi, Sergio Albergoni e Franco Mamone danno vita alla Cramps Records, etichetta che lancia gli Area, Eugenio Finardi ed Alberto Camerini.

Sanavio con Gloria Gaynor

Francesco ha sempre avuto l’ambizione di portare le grandi band internazionali in Italia ed organizzò il secondo storico concerto italiano dei Pink Floyd nel 1971 a Brescia, dove eseguirono “Atom Heart Mother”, evento testimoniato da un album uscito recentemente e da un libro di Mirko Boroni. Poi, nel 1973 fu la prima volta in Italia di Roxy Music, Frank Zappa e Black Sabbath e dei concerti di Santana a Roma e a Torino.

«Con David Zard nel 1974 ho organizzato il Santa Monica Rock Festival all’autodromo di Misano Adriatico», ci ha raccontato Francesco, tempo fa, «quattro giorni di musica con Lou Reed, Humble Pie, Deep Purple, Billy Preston, Strawbs, Leon Russel e Mahavishnu Orchestra. Un folto gruppo di auto-riduttori della sinistra extraparlamentare ha cominciato a farsi vedere un mese prima dell’evento. Così, il prefetto ci ha fatto capire che dovevamo annullare il festival per motivi di ordine pubblico. Peccato». Poi, l’imprenditore ha portato in Italia i grandi della disco music: Gloria Gaynor, Donna Summer, Grace Jones e Village People e jazzisti come Michel Petrucciani.

Alla fine degli anni Settanta cominciò a lavorare con Tasinato ai concerti di Ray Charles e James Brown. Sanavio portò Charles anche a Sanremo, dove interpretò in inglese un brano di Cutugno. Fece anche la passerella televisiva con la star americana che gli disse ridendo: «Francesco, questi applausi sono per me, mica per te».

Nel 1997 la coppia Sanavio - Tasinato contribuì insieme a Luciano Trevisan “Fricchetti” a portare i Pitura Freska al Festival della canzone italiana con “Papa nero”. Nel 2002, Francesco collaborò anche con il Pavarotti & Friends evento musicale benefico di caratura internazionale, voluto da Big Luciano.