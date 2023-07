Rapine e aggressioni a Jesolo: daspo e denunce per ladri e sbandati

Sicurezza a Jesolo, la polemica si riaccende tra il lido e piazza Mazzini dopo un fine settimana particolarmente caldo.

Tanti episodi, alcuni dai contorni ancora oscuri, e una petizione dei commercianti che invocano più controlli e presidi fissi.

Il presidente del Comitato di piazza Mazzini, Massimo Viale, si rivolge ai commercianti: «Inutile criticare o stilare petizioni se poi nessuno denuncia alle forze di polizia preposte a fare le indagini e che stanno lavorando egregiamente».

Intanto, il sindaco, Chrisotfer De Zotti, chiede al Governo di poter emettere Daspo ancora più restrittivi. «Ci faremo promotori», dice il sindaco di Jesolo, «con Governo e Parlamento perché sia data la possibilità di emettere Daspo anche a persone che si comportano semplicemente male e che non sono più desiderate. Non solo malviventi che commettono reati, ma persone squilibrate, sbandati, avventori che infastidiscono residenti o turisti, vandali e altro. Persone, insomma, che non vigliamo più a Jesolo e che devono essere allontanate dalla città».

L’emergenza nel fine settimana

A Jesolo, nel fine settimana, arrivano in media 120-150 mila persone secondo i dati relativi alla telefonia mobile. Praticamente diventa una metropoli. E come una grande città vive i problemi di sicurezza e ordine pubblico senza avere spesso adeguate risorse e rinforzi di organici di polizia. Ecco perché i sindaci della costa veneta con la loro conferenza chiedono allo Stato dei passi avanti verso lo status di Città Balneari, per liberare le risorse necessarie in queste località turistiche che passano da 20 mila a 150 mila persone nel volgere di poche settimane.

In piazza Mazzini il dibattito è incandescente, anche se in questo fine settimana tutto è stato sotto controllo e nell’area della piazza non sono state registrate risse o violenze e i presidi di polizia di Stato e carabinieri si sono protratti fino all’alba.

«Allora il problema», conclude amareggiato il presidente del comitato di piazza Mazzini Viale, «non sono tanto i reati gravi, quanto le persone alterate, i pusher e consumatori di sostanze, i balordi che girano con le auto parcheggiate dove non si può, con bottiglie di alcolici in mano e intente a offendere i passanti. Dobbiamo collaborare tutti per segnalarli e non voltarci dall’altra parte o presentare petizioni senza che poi ci siano formali denunce».

La commessa picchiata e rapinata in viale Arno, alle spalle di piazza Mazzini, venerdì notte non ha ancora denunciato, ad esempio, gli aggressori e l’episodio è ancora avvolto dal mistero, nonostante sia stato una delle molle che ha fatto scattare la petizione.