Strage di Santo Stefano di Cadore: venerdì i funerali delle tre vittime

C'è il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, Maria Grazia Potente e il piccolo Mattia. Le carte sono arrivate nel primo pomeriggio nell'ufficio Anagrafe di Santo Stefano di Cadore, pertanto il funerale è confermato venerdì. Rimane da decidere se alle 10 o alle 10.30.

Nel frattempo questa mattina si è svolto un secondo sopralluogo tra Vela la Municipalità e la parrocchia e il Comune per pianificare la logistica della cerimonia funebre.

Nel municipio di Favaro è in corso una sottoscrizione per raccogliere fondi per aiutare le famiglie Antoniello e Potente e per chi vuole lasciare messaggi di solidarietà e cordoglio.

Giovedì alle 21.15 fiaccolata dei cittadini dalla chiesa di Sant'Andrea di Favaro alla chiesa della Natività di Dese organizzata dalle maestre della materna.