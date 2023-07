Le razze tra i bagnanti a riva. Avvistamenti lungo le spiagge veneziane

Compaiono le prime razze sul litorale dell'alto Adriatico, tra Lignano e Jesolo. L’ultimo avvistamento ieri a Bibione Pineda dove è comparso un esemplare di Dasyatis Pastinaca che ha raggiunto addirittura la riva e ha nuotato tra i bagnanti.

Un episodio abbastanza raro, almeno a riva.

La causa principale di questo avvicinamento fino alle acque basse è la ricerca di cibo. Ai bagnanti viene caldamente suggerito di non avvicinarsi, magari per toccarle, perché hanno un aculeo seghettato sulla coda che provoca ferite e irritazioni che poi richiedono le cure al pronto soccorso.

Dopo le meduse degli anni scorsi, adesso nuove specie si avvicinano alle zone d’ acqua vicino alla riva allontanandosi dal mare aperto.

Il dottor Andrea Tomei, biologo conosciuto a Jesolo e sul litorale, esperto di flora e fauna del territorio invita i bagnanti a non avvicinarsi assolutamente agli esemplari giunti fino a riva.

«Non sono avvistamenti rari al largo e quindi in mare aperto», spiega il biologo, «solitamente vivono in acque molto più profonde. Adesso si avvicinano a riva alla ricerca di nuove prede, che evidentemente vengono a mancare.

Sono parenti non troppo lontani degli squali, fanno parte degli elasmobranchi. E sono potenzialmente pericolose per l'aculeo seghettato sulla coda che provoca anche delle serie infezioni. Il rischio è soprattutto che qualcuno sia incuriosito e le prenda in mano. È strano davvero», continua l'esperto, «che si siano avvicinate a riva di giorno e con tanta gente. Potrebbe accadere di notte, ma non quando l’acqua è piena di gente che nuota e fa rumore. Ecco perché dobbiamo stare attenti e soprattutto vigilare affinché i bambini non si avvicinino al rostro sulla coda».

Ma altre specie si stanno avvicinando sempre di più in queste acque provenienti da luoghi molto lontani. «Ci sono i pesci serra, ad esempio», spiega ancora Tomei, «voracissimi predatori che arrivano stagionalmente nelle nostre acque. Anche questi vengono segnalati spesso dai pescatori, nonostante siano originari del Mediterraneo aperto e del Mar Nero o siano presenti soprattutto nell'oceano Atlantico. Può arrivare a misurare 60 cm e pesare oltre 10 chili. I pescatori trovano orate tranciate di netto da questi pesci».

E continua a raccontare: «Sono stati segnalati anche diversi pesci Balestra e addirittura dei piccoli barracuda al largo finiti nelle reti. Le nostre acque sono sempre più calde e le specie sono alla continua ricerca di cibo. Non ci sono così tante meduse come la scorsa estate, invece, perché non è il momento della riproduzione e non ci sono stati vento e maree che le abbiano concentrate in particolari zone vicino a riva».

Possono, quindi, ricomparire. «Stiamo attenti», conclude l’esperto, «alla battigia perché di notte potrebbero tornare le tartarughe Caretta caretta a deporre le uova come nell'estate 2021 al lido di Jesolo».