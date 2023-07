La vera arena della musica? A Mestre. Operatori entusiasti di Parco San Giuliano

Dopo il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari con 60 mila spettatori il Parco di San Giuliano e la città hanno dimostrato di avere superato alla grande il test della ripresa dei grandi eventi a distanza di anni dall’Heineken Jammin’ Festival. Ora si tratta di rilanciare il polmone verde da 74 ettari per la sua vocazione naturale che permette di realizzare concerti di enorme portata, conservando l’uso di parco pubblico amato dai mestrini.

Gli operatori del settore dicono di sì alla rinascita del polo concertistico estivo. «È bello sapere», ha detto il portavoce di Zed Live, «che c’è una una luce che si si riaccende nella ricca e qualificata estate dei concerti veneta e più in generale del Nordest. Non ci sono tante regioni in Italia che possano vantare una programmazione musicale così importante e continuativa come quella del Veneto d’estate ma anche nel periodo invernale. Del resto tutti i tour importanti passano da qui».

Le fake news e poi "Zen": così i Pinguini Tattici Nucleari salutano i 60 mila a San Giuliano

«D’altronde è anche importante evidenziare», aggiunge il responsabile dell’azienda padovana, «i grandi eventi come quello dei Pinguini a San Giuliano e quello dei Rammstein allo Stadio Euganeo facciano bene all’intera economia del territorio. Quando si muovono decine di migliaia di persone poi lavorano gli alberghi, i ristoranti e i bar. I grandi eventi muovono un’economia che va al di là di quella delle aziende del settore musicale». «L’area del Parco è veramente enorme», prosegue, «per cui si potrebbe un domani pensare anche alla possibilità di differenziare l’offerta con una parte di posti in piedi ed un’altra con i posti a sedere, proprio come accade in uno stadio».

A San Giuliano la possibilità di fare un concerto con vista su Venezia senza arrecare alcun danno alla città

«Il Parco di San Giuliano», afferma Giuseppe Mormile, responsabile di Veneto Jazz, «è il luogo adatto per i grandi concerti pop. Certo, non è una cosa semplice organizzare eventi del genere. Quando le cose funzionano significa che c’è una visione complessiva. Bisogna pensare ai luoghi per i parcheggi, organizzare i servizi di trasporto pubblico per permettere a decine migliaia di persone di arrivare al luogo del concerto cercando di minimizzare l’impatto sulla città.

Lo stesso concetto vale in qualsiasi luogo. Ora siamo impegnati con la Fenice in Piazza San Marco e di quello di Paolo Conte. L’importante è cercare di farli nel rispetto di tutti, gli operatori della Piazza e dei residenti. Le polemiche ci saranno sempre ma è importante lavorare sempre al meglio».

Alla domanda se gli piacerebbe organizzare dei concerti a San Giuliano, qualora fosse possibile, l’organizzatore ha risposto: «Certo che mi farebbe piacere, riuscendo a trovare gli artisti giusti per le dimensioni di quel tipo di evento. Anni fa abbiamo organizzato un concerto di Sting che si è esibito con l’orchestra sinfonica in Piazza San Marco. Magari quello di Sting potrebbe essere un nome giusto, per fare un esempio».

Il concerto dei Pinguini ha riacceso il dibattito sul futuro del Parco di San Giuliano, come contenitore di eventi musicali che mancavano dal 2019, anno dell’ultima edizione dell’Home Festival. Il polmone verde però dal 2007 al 2011 ha ospitato l’Heineken Jammin’ Festival, all’epoca la rassegna musica estiva più importante d’Italia con Vasco Rossi, Police, Coldplay, Iron Maiden e Pearl Jam. Il Blasco nel 2007 fece addirittura 105.000 spettatori e nel 2008 circa 80 mila.