Elena, che in un attimo ha perso la sua famiglia: «Il mio dolore troppo grande»

«È un dolore troppo grande quando si perde un figlio, un compagno e una madre». Elena Potente chiede di vivere la sua sofferenza nella sfera privata, all’interno delle mura di quello che rimane della sua famiglia lacerata da un dramma indicibile.

Con un coraggio che solo lei ha saputo trovare, è tornata nell’abitazione che condivideva con il compagno Marco Antoniello, in via Pialoi, e con il piccolo Mattia. Sulla rete c’è ancora un grande striscione azzurro con la scritta “Benvenuto Mattia”, cifra di tutta la felicità provata per l’arrivo del bimbo tanto desiderato. Sul braccio ha tatuato il nome della figlia più grande, Alice, anche lei affezionatissima al compagno. Con Elena c’è il fratello di Marco, Rocco, che le sta vicino. «Soffriamo tutti», dice, «ma lei è quella che soffre più degli altri. Tutti abbiamo un dolore dentro, ma lei ha visto la morte».

Una tragedia che lacera più famiglie, che cercano solo di venirne fuori. Al cancello si affaccia anche Teddy, un cagnolone grande e peloso, con il quale è cresciuto il piccolo Mattia. Il vicino Michele, che abita di fronte, sabato mattina ha abbracciato Elena non appena l’ha vista, ed è scoppiato a piangere. Non è riuscito a dire altro.

Nella stradina che si stacca da via Pialoi, non si sente un battito d’ali. È stato deciso per volontà dei parenti, che il funerale di mamma, compagno e nonna, le tre vittime del drammatico incidente che ha scosso due comunità, quella di Santo Stefano di Cadore e quella di Venezia, si svolgerà assieme: un’unica cerimonia per tutti e tre, Mariagrazia, moglie di Lucio Potente, Marco e il bimbo.

Famiglia investita a Santo Stefano di Cadore. Ecco l'Audi a tutta velocità e il rumore della strage

Uniti nell’addio, come sono stati uniti nella vita e nel destino che li ha strappati ai loro affetti troppo presto. Elena ha contattato don Giuseppe Simoni, il parroco di Favaro, colpito anche lui da un lutto qualche giorno fa. Perché le chiese della Municipalità difficilmente conterranno tutte le persone che arriveranno per dare l’ultimo saluto alla nonna, al papà e al bimbo. Sant’Andrea e San Maurizio sono piccole, la chiesa più grande è quella di Dese, ma non è abbastanza capiente comunque. Si era pensato al campo da calcio, ma con il caldo e senza ombra non è fattibile. Forse la tensostruttura vicina.

«Mi sto consultando con l’amministrazione», spiega il parroco, «faremo delle proposte alla famiglia, vediamo quella che va incontro alle esigenze e alla loro sensibilità. La situazione drammatica chiamerà tanta gente. Forse ci vorrà un palazzetto per contenere tutti. Vediamo cosa possiamo fare, in comunione con la famiglia, per trovare la migliore soluzione possibile per l’ultimo saluto».

Don Giuseppe ha battezzato il piccolo Mattia proprio nella chiesa della Natività di Dese, un anno fa. Gli ha fatto il segno della croce sulla piccola fronte. «Ho avuto questa fortuna» dice. E prosegue: «Elena è distrutta, ha perso figlio, compagno, mamma, è una persona forte e coraggiosa ma ferita profondamente. Quello che è capitato è un dramma enorme, tre persone falciate, tre vite distrutte».