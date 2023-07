La Nona di Beethoven riecheggia in Piazza San Marco. Emozioni per l’Orchestra della Fenice

L’inno alla gioia tra i popoli è risuonato in una delle piazze più internazionali del mondo portando sulle note della Nona di Beethoven un messaggio di pace.

Le parole di fratellanza, scritte dal romantico Friedrich Schiller e poi musicate dal geniale compositore, si sono diffuse sabato sera nel cielo stellato, superando metaforicamente ogni confine. È stato salutato con uno scrosciare di applausi il concerto del Teatro La Fenice diretto dal Maestro slovacco Juraj Valcuha, eseguito a San Marco con la partecipazione del soprano Federica Lombardi, del tenore Michael Schade, del mezzosoprano Veronica Simeoni e del basso Mark S. Doss e del Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Dopo le polemiche dell’impatto del palco di Laura Pausini, considerato troppo imponente rispetto alla fragilità della Piazza, ieri il Teatro della Fenice si è presentato su un palco più a dimensione di salotto che di grande spettacolo, complice anche la musica potente, ma delicata. La coreografia è stata realizzata grazie a un gioco di luci che ha illuminato il Correr di rosso sulla cui facciata si stagliava il dorato fregio dell’araba Fenice. Platea piena con 3.500 spettatori incantati a guardare il palco con l’Orchestra che suonava come un unico corpo.

«La Nona è il brano più universale che sia mai stato scritto perché auspica la gioia dei popoli di tutto il mondo», spiega il soprintendente Fortunato Ortombina. «Il fatto che sia stato eseguito in uno dei luoghi di maggiori incontri tra persone di tutto il mondo, sintesi di una civiltà millenaria, ha reso tutto unico».

Ludwig van Beethoven aveva appositamente composto il brano in modo che iniziasse con delle note dissonanti e non perché nel 1823, quando aveva 53 anni, era già sordo. Quella testa e quella sensibilità che lo avevano reso una figura straordinaria non si erano assopiti, anzi. «La prima frase della poesia dice proprio: Oh amici, non questi suoni! Intoniamone altri, più piacevoli e gioiosi, ma è stata scritta appositamente per invitare poi all’armonia», prosegue Ortombina.

La Sinfonia è diventata famosa perché per la prima volta erano presenti soli, coro e orchestra, composizione che non si era mai vista prima di allora. Negli ultimi anni La Fenice non ha mai mancato l’appuntamento con i veneziani. La prima volta è stata nel 1928 con la Cavalleria rusticana e Pagliacci, fino agli ultimi quando ha festeggiato il grande ritorno nel 2020 con un concerto in epoca pandemica e i Carmina Burana. Quest’anno, in un’Europa segnata dai conflitti, la Fenice torna con il suo dirompente messaggio di speranza di rinascita.

Tra gli ospiti presenti, le maggiori autorità civili e militari, alcuni assessori, l’attrice Ottavia Piccolo, gli scrittori Matteo Strukul e Giovanni Montanaro e molti altri. Prima dello scrosciante applauso finale, le ultime strofe di Schiller hanno sigillato una serata indimenticabile: «Percorrete fratelli la vostra strada, gioiosi, come un eroe verso la vittoria (. ..) Gioia si chiama la forte molla che sta nella natura eterna».