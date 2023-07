Chi erano Mattia e Tommaso, morti nell’incidente di Jesolo

Due amici inseparabili “Pava” e Tommaso, morti questa mattina, 9 luglio, all’alba, in un incidente d’auto in via Piave Nuovo, la strada arginale che collega Jesolo a San Donà.

Mattia Pavanetto, 24 anni, residente a Musile di Piave, è figlio di una famiglia di conosciuti albergatori di Jesolo che hanno una casa anche a Croce di Musile, dove vivono durante la stagione invernale. Il padre Mauro Pavanetto è titolare dell'hotel Sayonara in via Altinate, vicino a piazza Milano, che gestisce assieme alla moglie, Maria Cristina Dariol, che è originaria di Musile, precisamente della frazione di Croce.

Ecco perché era rimasto un legame molto stretto con il basso Piave e Mattia vi tornava spesso. I genitori si sono chiusi nel loro dolore e non hanno avuto la forza di ricevere le tante persone che si sono recate in hotel per le condoglianze. Tra queste, il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e anche il consigliere regionale, e presidente del Consiglio comunale, Lucas Pavanetto, cugino di Mauro. Hanno voluto tutti assieme cercare di avvicinare la famiglia per parlare con i genitori e il fratello, salvo poi rinunciare per non disturbarli in un momento così difficile e intimo che cambierà la loro vita per sempre.

Mattia Pavanetto, 24 anni di San Donà

L'hotel Sayonara è tra i più prestigiosi del lido, struttura ricettiva recentemente ristrutturata.

La coppia ha anche un altro figlio più grande, di 27 anni, che era appena tornato da una vacanza in Indonesia con la fidanzata e, in mattinata, ha saputo della morte del fratello minore nel terribile incidente a Piave Nuovo.

Mattia Pavanetto era un militare volontario negli alpini, di stanza alla caserma di Trento. Era tornato in questi giorni in licenza, dopo aver frequentato un corso di sopravvivenza organizzato dal suo corpo. Amava questa vita tra le montagne ed era un militare serio e preparato, come lo ricordano i commilitoni.

Si era concesso l'ultima serata in compagnia degli amici, con il ritrovo alla sagra di Croce, perché già questa mattina, 9 luglio, avrebbe dovuto fare rientro in caserma a Trento per riprendere il servizio dopo qualche giorno di svago, a maggior ragione dopo quel corso così duro che lo avrebbe aiutato a crescere professionalmente.

Gli amici lo ricordano come un ragazzo molto estroverso che amava la compagnia. Un bel ragazzo, che aveva una certa prestanza fisica, ma anche educazione e stile, che

contraddistinguono anche la sua famiglia molto conosciuta tra Jesolo e la destra del Piave.

Tommaso Cattai, 23 anni, viveva a Musile in una casa che si trova in via Noventa. In quella bella casa finora serena, viveva assieme ai suoi genitori e a un fratello maggiore, Filippo.

Il padre Rinaldo Cattai, pensionato da pochi anni, e la moglie Katia fanno parte di una famiglia molto numerosa, conosciuta e rispettata a Musile e in tutta la destra Piave. Il fratello di Rinaldo, Carlo, lo zio di Tommaso, fa parte della grande organizzazione del Pan e Vin "Casa Cattai" di via Filzi.

Questa mattina i genitori di Tommaso hanno incontrato la sindaca di Musile Silvia Susanna, che conosce anche la famiglia di Jesolo, e che ha voluto portare le condoglianze dell'amministrazione comunale a tutti e due i nuclei familiari, prima a Musile e poi anche a Jesolo.

Tommaso lavorava in una fabbrica a Cessalto ed era un giovane figlio del basso Piave. Un lavoratore serio, ma anche un ragazzo pieno di amici con tanti interessi e passioni, come lo sport, la vita all'aria aperta e la compagnia dei coetanei nei momenti in cui non era al lavoro.

Sabato notte era andato con la compagnia alla sagra della frazione di Croce e poi si era intrattenuto fino a tarda notte per poi ripartire alle prime luci dell'alba e accompagnare al lido di Jesolo l'amico "Pava", Mattia Pavanetto, che con lui ha trovato purtroppo la morte a Piave Nuovo.

Anche il sindaco di San Donà, Alberto Teso, che vive a Croce di Musile, si è unito al cordoglio della famiglia porgendo le condoglianze della città di San Donà accomunata nella tragedia delle tante vite spezzate sulle strade. E con lui anche l'assessore al bilancio del Comune di San Donà, Gianluca Forcolin, che è ex sindaco di Musile, si è aggiunto dopo una visita discreta alla famiglia Cattai nella tarda mattinata di oggi: "Perdiamo altri due giovani, in un territorio che paga ogni anno il caro prezzo delle tante vittime della strada. E' il momento del cordoglio, del dolore più composto, ma soprattutto del silenzio e rispetto per queste famiglie che stanno vivendo una tragedia immensa".

Gli amici sparsi nel basso Piave oggi non hanno fatto altro che scambiarsi messaggi e telefonate: "Mattia e Tommaso erano due belle persone, dentro e fuori", hanno ricordato, "non sappiamo cosa possa essere accaduto, ma adesso è il momento di pensare solo che non ci sono più e noi davvero stiamo soffrendo per la loro scomparsa. Erano due ragazzi che amavano la vita, aperti ed estroversi. Lavoravano e si divertivano, ben consapevoli che bisognava impegnarsi nella vita per poi godersi lo svago assieme alle persone più importanti".