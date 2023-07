Casarini e la sua Mediterranea ai lavori del sinodo con il Papa

«Sono molto onorato. Umilmente ascolterò perché io sono solo uno. Certo mi ha stupito questa nomina. Ma ne sono convinto: questo Papa sta provando a cambiare molte cose». Luca Casarini, ex portavoce dei centri sociali del Nordest e oggi con l’amico veneziano Giuseppe Caccia “motore” della Ong italiana Mediterranea Saving Humans parteciperà al Sinodo, l’assemblea che si svolgerà a Roma ad autunno (4-29 ottobre), scelto dal Pontefice. Una notizia che conferma il rapporto che si è creato in questi anni tra il Papa arrivato dall’Argentina e l’ex “disobbediente” del Nordest, oggi padre e impegnato dalla Sicilia a mobilitare coscienze e fondi per la nave di soccorso nel Mediterraneo, tomba di migliaia di migranti in fuga.

«Dieci anni fa il viaggio Papa Francesco a Lampedusa. Importante è quello che rappresentano le sue parole, la necessità di un soccorso civile per aiutare quanti si trovano respinti alle frontiere, siano quelle del Mediterraneo, delle carceri libiche pagate dai governo o la frontiera balcanica. Non si può andare a messa e poi augurarsi che questa povera gente muoia in mare. Gesù stesso, lo ricordo, venne condannato a morte, non venne messo su un piedistallo da vivo, perché poneva a tutti il problema di dover cambiare il nostro modo di vivere. Ecco, oggi, in questo tempo, questi messaggi sono rilevanti: l’indifferenza ci stanca e di fronte ai bambini morti in Grecia come a Cutro non piangiamo più».

Non è di oggi il dialogo tra il pontefice e Mediterranea. La Ong ha recentemente fatto visita al Papa insieme a don Mattia Ferrari e ad alcuni vescovi e cardinali sensibili al tema delle migrazioni. Papa Francesco ha più volte incoraggiato l’attività di recupero dei naufraghi nel Mediterraneo.

E Luca Casarini, a chi fa notare il cambiamento del suo percorso, da leader dei Centri sociali a esponente della Sinistra, e oggi vicino al Papa, lui replica senza timore: «Io sono sempre Luca. E non rinnego niente. Quando ero attivo al Pedro di Padova o al centro Rivolta di Marghera ho avuto modo di dialogare tantissimo con i preti di frontiera. Ricordo don Mario Cisotto, il cappellano del Porto di Venezia, quando ci mobilitammo per i marittimi abbandonati a loro stessi. Pensate che io rinneghi quel periodo? Assolutamente no, fa parte di me».

Così come ricorda anche «la raccolta della carta alla chiesa di via Stuparich a Mestre. Ne ho conosciuti di preti e suore di frontiera che si davano da fare per gli ultimi. E lo fanno ancora». E ancora la marcia dei disobbedienti in Chapas con il subcomandante Marcos.

Casarini conclude: «Il mio è un cammino e camminando si impara, si conosce, si capisce. Ho studiato molto la rivoluzione francese e posso dire che oggi tutti abbiamo la libertà, l’uguaglianza, ma abbiamo perso la fratellanza, la “fraternitè” e non riusciamo a capire che è all’umanità che dobbiamo obbedienza. Solo così ci si salva, tutti».