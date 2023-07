Addio a Fabrizio Gazzarri, il “braccio destro” di Emilio Vedova

"Era la memoria storica della Fondazione Vedova, conosceva ogni sua opera, che in molti casi aveva visto nascere in studio sotto i suoi occhi, aveva passato oltre quarant'anni di vita accanto ad Emilio e con lui organizzammo anche la prima mostra dell'istituzione nel 2006, alla Berlinische Galerie di Berlino, che aveva preparato qualche mese prima della scomparsa, con lo stesso Vedova".

Così Alfredo Bianchini, presidente della Fondazione Vedova commenta l'improvvisa, inaspettata scomparsa di Fabrizio Gazzarri, che proprio da quel 2006 era Direttore della Fondazione e si occupava in particolare dell’Archivio e della Collezione dell'artista veneziano, oltre che del supporto e dell’attività espositiva.

E' morto per un malore improvviso notturno, per così dire "nell'esercizio delle sue funzioni", visto che si trovava a Città di Castello, per lo smontaggio delle opere di Vedova esposte in una mostra alla Fondazione Burri.

Era pittore egli stesso, aveva iniziato a dipingere nel 1973 nello studio di suo padre scultore, decidendo poi di dedicarsi all'arte. Nel 1980 inizia l’attività di insegnamento all’Accademia di Belle Arti di Venezia come assistente al Corso di Pittura di Emilio Vedova e, nel 1988, alla Sommerakademie di Salisburgo.

Dal 1980 al 2006 diventa appunto assistente e poi collaboratore di Emilio Vedova anche nel suo studio, partecipa e contribuisce attivamente alla complessa e articolata attività seguendo la realizzazione di numerosissime mostre nelle più importanti istituzioni, musei e gallerie internazionali, la stampa di libri e cataloghi, le relazioni.

Per questo ne conosceva come nessun altro l'opera nella sua complessità, occupandosi appunto dell'archivio ma anche dell'attività espositiva, direttamente o a fianco di Germano Celant, curatore delle principali mostre su Vedova, fino alla sua scomparsa tre anni fa a causa del Covid.

Tra le mostre che ha curato recentemente alla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova si ricordano nel 2018 Renzo Piano, Progetti d’Acqua, nel 2017 Emilio Vedova De America, nel 2016 Emilio Vedova Disegni con Germano Celant, Vedova e Baselitz al Museo di Duisburg con Walter Smerling.

Dal 2003 aveva insegnato anche all'Accademia di Belle Arti di Brera dove conduceva l’insegnamento di Problemi Espressivi del Contemporaneo e collaborava al corso di Alberto Garutti.

Dopo Celant ora è toccato a lui andarsene, ed è un'altra grande perdita per la Fondazione che sta per realizzare il museo dedicato a Emilio Vedova. La sua figura imponente si stagliava regolarmente negli spazi delle inaugurazioni delle mostre di Vedova alle Zattere.

"Aveva lavorato fino all'ultimo anche alla mostra che a settembre dedicheremo ai disegni di Vedova - ricorda ancora Bianchini - ed era il primo ad accorgersi se un'opera era una bisognosa di restauro, perché le conosceva meglio e più di tutti. Per fortuna proprio Gazzarri in questi anni aveva formato un gruppo di giovani collaboratori della Fondazione, che saranno in grado di portare avanti il lavoro sull'archivio di Vedova, ormai ampiamente digitalizzato".

E' questo un concetto che, pur in un momento di dolore come questo, Bianchini vuole ribadire; la Fondazione Vedova andrà comunque avanti. "La scomparsa di Germano Celant prima e di Fabrizio Gazzarri ora - commenta- sono gravi e dolorose e lasciano certamente un vuoto,che però saremo in grado di colmare. Non siamo orfani, anche se abbiamo perso due figure di primissimo piano. L'attività della Fondazione continuerà in Italia e all'estero, grazie anche al Comitato Scientifico che abbiamo costituito e in cui siedono Philip Rylands, Gabriella Belli e Luca Massimo Barbero".