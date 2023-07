Prezzi alti, tempo incerto: la stagione parte così così a Jesolo. Bene invece Chioggia e Sottomarina

L'estate che (ancora) non è decollata. A Jesolo, come sul litorale veneziano, gli operatori confermano che il calo di presenze si attesta attorno al -15-20%. Lo testimoniano con maggiore concretezza gli alberghi pieni solo nel fine settimana, sempre che splenda il sole, i negozi semivuoti, i ristoranti con poca gente seduta a tavola.

Se nel weekend i pendolari confondono un po’ le acque, è durante la settimana che si avverte di più una certa “fiacca”.

I problemi sono tanti, dall'inflazione e l’aumento dei prezzi, tra il 15 e il 25%, al meteo instabile. Ci sono hotel che durante la settimana vendono una camera a 80 euro, prezzo che tra venerdì e sabato triplica a 240 euro.

È il sintomo di una stagione che ancora non è iniziata e che riserva per ora tante incognite. Maggio e giugno sono passati all’insegna del bel tempo e poche giornate di pienone nelle festività tedesche di Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini. Anche il ponte del 2 Giugno ha deluso le aspettative.

Questa è la stagione della verità, non più sospinta dall’euforia e i soldi risparmiati dopo il Covid. Sono tornati in auge Paesi come Tunisia e Marocco, poi Albania e Montenegro. E, infatti, soffrono anche Spagna e Grecia.

«Dobbiamo avere come metro di paragone l'estate 2019» riflette il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, «perché l’estate 2022 è stata per certi versi straordinaria. Abbiamo inflazione, nuova concorrenza, una recessione che avanza. Le famiglie hanno meno da spendere. E anche il tempo non ci ha dato una mano. Se piove a Milano o in altre città, la gente resta a casa. Quando arriverà i caldo a 35 gradi partiranno per le spiagge anche nella settimana. È presto per fare previsioni, ma certo dobbiamo renderci conto che è cambiato tutto. E confidiamo nella Banca Centrale europea perché non continui ad annunciare l’aumento dei tassi di interesse. Il nostro governo, invece, dovrebbe vigilare sugli aumenti di prezzi che non hanno più alcun senso».

A Jesolo, il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini, è perplesso: «La stagione non è effettivamente decollata, le strutture ricettive con i prezzi più alti sono quelle con meno presenze. In settimana i numeri calano e poi aumentano fino al tutto esaurito nel week-end. E' ancora prematuro stilare dei bilanci, ma certo ancora non siamo a pieno regime».

E Roberto Dal Cin, presidente Confapi turismo nazionale avverte. «L’estate è molto diversa da quella post Covid», spiega, «dobbiamo farcene una ragione. È chiaro a tutti che Jesolo e le località turistiche della costa non sono piene, che i locali soffrono, gli alberghi lavorano a singhiozzo. Dobbiamo puntare sui brand, sulla qualità. A Jesolo, ad esempio, mancano grandi marchi. Mi riferisco a grandi catene alberghiere assenti sul litorale».

Qui Sottomarina

Una zona pedonale permanente e più eventi a inizio agosto per trainare le prenotazioni. A suggerirlo, il presidente di Federalberghi Chioggia, Giuliano Boscolo Cegion, mentre stila un bilancio molto positivo della prima parte di stagione con un aumento del 10% degli stranieri e con le prime tre settimane di luglio con il quasi tutto esaurito. Il meteo non è stato dei migliori finora, ma la possibilità di abbinare al mero aspetto balneare attrazioni culturali e artistiche nel centro storico, itinerari naturalistici nella parte sud e tipicità gastronomiche permette alla località di essere attrattiva comunque.

«La prima parte di luglio ha segnato un’occupazione dei posti letto del 90%», spiega Boscolo Cegion, «da questo weekend fino al luglio siamo quasi al 100%, grazie anche al volano della Sagra del Pesce che attira persone da tutta Italia. Poi dal 29 luglio al 5 agosto subiamo un importante calo nelle prenotazioni, al momento sotto al 50%. Quella è una settimana che andrebbe resa interessante, magari animata con eventi di livello internazionale. Come sempre noi siamo a disposizione per collaborare con l’amministrazione nel proporre eventi. Successivamente, dal 5 agosto fino alla fin del mese, torniamo al tutto esaurito, sui livelli del 2022 e più ancora del 2019. Questi numeri dimostrano che la promozione nei mercati internazionali, fatta in collaborazione con il Consorzio Lidi di Chioggia, ha funzionato facendo registrare anche un aumento degli stranieri nella prima parte di stagione del 10%». Cegion traccia anche i punti di forza e i frangenti in cui ci sono margini di miglioramento.

«Abbiamo un’ottima offerta ricettiva alberghiera e extralberghiera», spiega, «e una grande varietà di cose che un turista può fare in vacanza a Sottomarina, Chioggia e Isola Verde. L’assegnazione delle Bandiere Blu e Verdi ci gratificano. Tra i punti di debolezza la mancanza di una zona pedonale permanente. Dobbiamo rivitalizzare viale Padova e viale Veneto creando un anello commerciale pedonale con il Lungomare nella parte centrale».