Otto anni fa il tornado che mise in ginocchio i Comuni della Riviera del Brenta

A otto anni dal tornado che sconvolse la Riviera del Brenta, uno spettacolo "No look" prodotto dal Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale si terrà stasera, sabato, per ricordare questo tragico anniversario.

Lo spettacolo in programma si terrà alle ore 21.15 al Centro parrocchiale di Cazzago. L’ingresso è libero Il patrocinio è del Comune di Pianiga Comune di Dolo, Comune di Mira i comuni che sono stati colpiti devastati dal passaggio del tornado.

Oltre all’iniziativa che si terrà a Pianiga ci sarà anche una messa in ricordo, stasera alle 18,30 nel Duomo di Dolo: «Sarà un momento di raccoglimento di tutta la comunità di Dolo», spiega il sindaco Gianluigi Naletto, il Comune che dal passaggio del tornado ha avuto più devastazioni.

Sono trascorsi ormai otto anni da quell’ 8 luglio 2015 alle 17.25 un tornado di eccezionale violenza si abbattè sui Comuni di Dolo, Mira e Pianiga. La tromba d’aria in poche decine di minuti mise in ginocchio la Riviera del Brenta, provocando un morto a Porto Menai (il tornado sollevò un’auto con una persona all’interno), 92 feriti, circa 100 milioni di danni, 500 case lesionate di cui 90 da abbattere, 400 sfollati, capannoni e negozi scoperchiati, decine di auto da rottamare e danni alle produzioni agricole.

Una bellissima villa veneta, Villa Fini in località Cesare Musatti a Dolo, fu completamente rasa al suolo (e non è ancora stata ricostruita), divenendo il simbolo di uno degli eventi più intensi e devastanti mai registrati sul territorio regionale.