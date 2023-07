Redentore a Venezia, è già corsa alla prenotazione. Esauriti i posti a San Marco e alla Giudecca

Conto alla rovescia per il Redentore, ormai sempre più vicino. Dopo gli anni della pandemia, soggetti alle dovute restrizioni, ora la “notte famosissima” è ancora più apprezzata dai residenti e da chi viene per godersi quello che spesso diventa un raduno di amici e famiglie che si danno appuntamento per trascorrere una serata insieme.

In questi giorni stanno fioccando le prenotazioni, anche se più di qualcuno registra delle difficoltà e molti veneziani polemizzano sulla decisione del Comune di estendere i fuochi anche nella terraferma. Difficoltà di prenotazione tuttavia non riscontrate invece da Vela che risponde che tutto sta filando liscio.

Se per i residenti non ci sono limiti alle prenotazioni, chi viene da fuori lamenta di non aver trovato nessun link visibile sul sito del Comune; il numero Dime non sempre disponibile e difficoltà a registrare i non residenti. Sul profilo Facebook del Comune molti veneziani contestano al sindaco di aver spostato al di là del Ponte della Libertà il Redentore, con i fuochi d’artificio da Favaro Veneto ad Asseggiano.

La notte dei fuochi è uno dei pochi eventi ancora radicati tra i veneziani, con una storia secolare che affonda le sue radici nella peste del 1575. La domenica è una giornata sentita per le Regate che vedono sfrecciare sull’acqua i giovanissimi su pupparini, i grandi su pupparini e le gondole.

Per Vela invece non ci sono stati segnalazioni, né problemi e i fuochi nella terraferma fanno parte di una concezione di città diffusa.

Una decisione non digerita da quei residenti che si sentono messi sempre più all’angolo e che, almeno per il Redentore, chiedono che Venezia mantenga la sua unicità e le sue tradizioni. «Abbiamo gli stessi flussi dell’anno scorso e se si digita Redentore Venezia appare immediatamente il sito dove registrarsi» commenta Vela. «Ci sono 12.500 mila prenotazioni su terra e un aumento di quelle in barca che ieri pomeriggio erano 2.000».

Il massimo di capienza è 45 mila persone, raggiunto l’anno scorso negli ultimi giorni.

Alcune aree sono già sold out, come l’area in Piazza San Marco sotto la colonna di San Todaro, tutta l’area delle Zattere e di Punta della Dogana e tutti i posti in barca a vela in Giudecca, Santo Spirito e San Marco.

Da martedì prossimo sarà possibile prenotare alla Giudecca anche per i non residenti, lasciando quindi prima la priorità ai cittadini dell’isola dove sorge la chiesa del Redentore, raggiungibile sul Ponte Votivo aperto dalle 20 di venerdì 15 luglio fino a mezzanotte di domenica. Lo spettacolo pirotecnico inizierà sabato alle 23.30 e si potrà ammirare anche in zone che non richiedono la prenotazione, come le aree verso Castello, oppure nella zona d’acqua di fronte ai Giardini dove c’è ancora spazio.