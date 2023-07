Dall’Orchestra La Fenice al ritorno di Paolo Conte, un altro weekend di musica a San Marco

Ci sono ancora posti disponibili per assistere al concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice che questa sera (sabato) alle 21 incanterà Piazza San Marco con la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, diretta dal maestro slovacco Juraj Valcuha e dal maestro del coro Alfonso Caiani. L’emozione è già insita nella storia della composizione che per la prima volta comprendeva la presenza di soli e coro. Possiamo solo immaginare Ludwig van Beethoven che nel 1823, a 53 anni, riprende in mano un’idea che probabilmente ebbe negli anni dell’Università a Bonn, quando musicò l’ode di Schiller (Inno alla gioia). Quell’anno ormai il maestro è quasi completamente sordo, ma la musica che risuona nel suo corpo non conosce limiti e si espande all’infinito nello spazio della sua mente e del suo cuore. La Sinfonia come la conosciamo ora debutta un anno dopo, il 7 maggio 1824, al Theater am Kärntnertor di Vienna, in un concerto passato alla storia.

A causa della sordità e delle sue condizioni di salute, il maestro non può curare la concertazione, ma è sul podio perché sa come sarà l’impatto di ogni singola nota sul pubblico che alla fine lo ringrazierà non con uno scrosciante applauso. Questa sera Juraj Valcuha dirigerà il capolavoro con la partecipazione del soprano Federica Lombardi, del tenore Michael Schade, del mezzosoprano Veronica Simeoni e del basso Mark S. Doss. I biglietti, da 40 a 350 euro, sono acquistabili su www.teatrolafenice.it o al Teatro La Fenice e nei punti vendita Vela Venezia Unica di Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Mestre.

Paolo Conte

Domani sera (domenica) invece sarà la volta di Paolo Conte che, dopo 14 anni, torna in Piazza San Marco con il suo storico ensemble di 11 musicisti: Nunzio Barbieri (chitarra), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni e tastiere), Claudio Chiara (sax, flauto, fisarmonica, basso e tastiere), Daniele Dall’Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba e piano), Luca Enipeo (chitarre), Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pitzianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax, piano e tastiere) Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso e chitarra, Luca Velotti (sax e clarinetto).