Accomunati nella tragedia, papà Marco e il suo Mattia

«Meraviglioso, mio figlio era semplicemente meraviglioso». Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno del piccolo Mattia, è distrutto dal dolore. Il suo, quello della nuora che ha perso l’intera famiglia, quello di sua moglie, Ida. Marco, un pezzo di pane – lo descrivono famigliari, amici e colleghi – serio, in gamba, professionale nel lavoro, amava il fair play nel gioco. E poi la passione per la sua grande famiglia allargata. Il piccolo Mattia, la luce dei suoi occhi, nato dall’amore per la sua Elena, la donna che aveva scelto nella seconda parte della sua vita dopo il primo matrimonio. E gli altri figli, compresa quella di lei. Aveva un cuore grande e dentro ci stavano comodamente tutti.

Originario di Mirano, la sua vita l’ha vissuta tra Favaro, Dese, Ca’ Solaro e per un certo periodo Marcon. Appuntamento fisso, le Mini olimpiadi di Dese, alle quali non può mancare nessun residente che sia tale. Qui, ogni anno, rivedeva gli amici. Quelli ritrovati, quelli persi, quelli di sempre.

«Ha vissuto una vita a Favaro», racconta il papà, «cosa non ha fatto. Gli hanno voluto bene tutti, aveva tanti amici e colleghi che lo stimavano, tutti lo adoravano». Ed è così, perché basta passare alla Vaber Serramenti di via Pialoi, dove lavorava 15 anni fa, per rendersene conto. Un collega lo ricorda: «Abbiamo lavorato assieme due anni, sono distrutto».

«Non è perché è mio figlio» dice il papà, che abita poco distante dal capolinea del tram «ma perché era un ragazzo straordinario. E il piccolo, il dolore più grande è per il piccolo, sia per noi che per la madre». Quel bimbo che tutti a Favaro stavano vedendo crescere e che papà Marco adorava: «Si erano trovati» dice il padre «mio figlio era semplicemente meraviglioso». Marco aveva giocato prima da difensore a Favaro e poi con il Calcio a 5 a Dese. Piange, il padre, mentre ricorda: «Era un di quelle persone che non potevi non amare. Bravo, buono e leale».

Da 13 anni Marco Antoniello lavorava alla Top Display di via Alta, a Marcon, azienda che produce allestimenti e ambientazioni per i centri commerciali del Veneto. Era capo magazzino; arrivato non appena era iniziata l’espansione, era parte integrante del gruppo dei soci: Massimiliano Ennio Claudio e Emanuele Fregonese. Che, adesso, sono sconvolti. «Doveva tornare al lavoro lunedì», dice la segretaria storica. «Avevo sistemato un pacco di carte sulla sua scrivania». Guarda verso la stanza a fianco. «Adesso dovrò riprendermele».

Nemmeno loro, sanno cosa fare. «Era in gamba, coordinava i progetti, ma anche i colleghi. Organizzava il lavoro esterno». Giovedì Elena e il piccolo Mattia, erano arrivati a prenderlo in bici, all’ora di chiusura: «Era super contento di avere il bimbo, stava vivendo un periodo molto felice della vita» racconta il titolare, che non si capacita. Lo ricorda solare, allegro, un buongustaio.

E stenta a crederci il collega Renato, vicino di casa: «Penso che in vita sua non abbia mai litigato con nessuno. Ci davamo il turno al lavoro, io e lui». Oggi lavorate? «Ci siamo e non ci siamo. Non abbiamo parole. Sapere che non c’è il piccolo, che non c’è più lui». Scuote la testa. E tace. —

