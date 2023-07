Strage di Santo Stefano di Cadore: la mamma che ha perso figlio, compagno e madre

Venivano entrambi da due storie precedenti. Si erano innamorati, come accade, e avevano deciso di passare il resto della vita assieme e allargare la loro famiglia. Elena Potente, 42 anni, aveva dato alla luce il piccolo Mattia, arrivato a mettere il sigillo su quel loro amore che aveva superato tante difficoltà diventando ogni giorno più forte. Ma che allo stesso tempo era sembrato loro talmente naturale, quasi l’unica via possibile per dare senso alle loro vite. Erano, entrambi, innamorati alla follia di quel bimbo.

Mamma Elena ha preso in braccio il suo piccolo, che avrebbe compiuto due anni il 16 luglio, per l’ultima volta giovedì pomeriggio. Lo ha visto morire sotto ai suoi occhi, scaraventato contro un palo, ed esalare l’ultimo respiro. Lo stesso palo dove adesso sono adagiati orsi e peluche di ogni colore e dimensione, portati dagli abitanti e dai villeggianti di Santo Stefano di Cadore, per trovare una catarsi a un dolore che ha messo in ginocchio un intero paese.

Elena ci ha sperato fino all’ultimo, finché all’ospedale, non le è stata data la notizia che non avrebbe mai voluto sentire, che anche il suo Mattia, non ce l’aveva fatta. Il suo sorriso si è spento, assieme a quello del suo bimbo. Del suo compagno. E di sua madre.

Giovedì pomeriggio scorso era andata a prendere Marco al lavoro, lei e il piccolo Mattia, in bici, fino in via Alta, dove si trova l’azienda per la quale lavorava il papà. Erano felici, perché sarebbero partiti per qualche giorno di montagna, finalmente insieme, con i nonni. A godersi un po’ di aria fresca, passeggiare e passare qualche momento felice, con i nonni.

Elena era molto legata alla mamma, Maria Grazia. Per la festa del papà, la mamma aveva scritto al compagno Marco un messaggio struggente, nel quale raccontava tutto il suo amore per il padre di Mattia: «Ci sono uomini con i figli “che faccio tardi che ho calcetto” e ci sono papà “che spero di tornare presto”. Ci sono uomini con i figli che “stasera c’è la partita in tivù”. E ci sono papà che “chi vuole vedere un cartone con me?”. Ci sono uomini con i figli che “finalmente il weekend e posso riposarmi”. E ci sono papà che “finalmente possiamo stare assieme”. Ci sono uomini con figli che tornano dal lavoro “che sono distrutto” e ci sono papà che “mi siete mancati”». E ancora: «Ci sono uomini con i figli che “basta un cognome per sentirsi padri”, e ci sono papà che si prendono cura dei propri figli anche se hanno un cognome diverso. Il mondo si divide tra quegli uomini e i papà che scelgono di far parte della vita dei propri figli».

Un massaggio d’amore, nel giorno della festa dedicata a tutti i papà, dedicato a Marco. Le foto con il piccolo Mattia, e il resto della famiglia che entrambi amavano da morire. «Mattia stava crescendo» racconta Renato, un vicino, «lo vedevamo con la sua biciclettina, correre lungo la stradina».

In via Pialoi, al civico 38, c’è silenzio. Michele, il vicino di casa, li salutava tutti i giorni prima di andare al lavoro. E loro lui. Giovedì sera, saputa la notizia, ha deciso di dedicare alla famigliola un messaggio: «Ciao Marco. Ciao Mattia. Ciao Nonna. Ora volate fra le nuvole. Mattia non perdere il ciuccio. E con la tua piccina manina salutami per un'altra volta. Marco, proteggi e veglia su di loro. Nonna che ogni mattino in ogni dove ci salutavamo. Mi mancherete. Ci mancherete. Volate tutti insieme spensierati. La vita pone delle domande. E di risposte non ce n’è nessuna. Con amarezza, il vostro vicino Michele».