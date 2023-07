Pinguini Tattici Nucleari a Mestre, l'arrivo dei fans a San Giuliano

Cielo azzurro e sole che spacca le pietre. Il fiume dei 60mila fans dei Pinguini Tattici Nucleari comincia a fluire verso gli ingressi dell'area concerti a Parco di San Giuliano a Mestre. Ragazze e ragazzi giovanissimi, famiglie con bambini, fans arrivati da tutto il Veneto si dirigono ordinati agli accessi. "Sta andando tutto meravigliosamente, il pubblico sta entrando in modo ordinato e non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione", affermano le forze dell’ordine.

Tutto tranquillo anche sul fronte parcheggi e viabilità. I varchi e le misure messe in atto per la circolazione sono rispettate. Si prospetta una serata all’insegna del divertimento per tutti, grandi e piccini. Il popolo dei Pinguini è pronto. (video e testo Lorenza Raffaello)

01:12