Le fake news e poi "Zen": così i Pinguini Tattici Nucleari salutano i 60 mila a San Giuliano

Una decina di fake news proiettate sul maxi schermo dietro alla band. E come poteva aprirsi la data zero dei Pinguini Tattici Nucleari, venerdì 7 luglio al Parco di San Giuliano a Mestre? Pubblico in visibilio già dalle prime note di "Zen". Mani al cielo e fiamme sul palco. Il coro dei fan è all’unisono. (testo Lorenza Raffaello)

01:14