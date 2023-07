Trenino rovesciato a Eraclea. L’autista indagato torna a guidare i bus di linea Atvo

È già tornato al lavoro Bruno Possamai, 62enne autista di Spresiano alla guida del trenino della Pineta che si è rovesciato a Eraclea Mare. Un incidente che ha provocato 14 feriti.

Essendo in possesso delle licenze di guida previste, l’autista stagionale è stato per il momento trasferito alla guida degli autobus della linea Atvo, società che fa parte del gruppo Fap che svolgeva il servizio del trenino turistico.

Il servizio del trenino è invece sospeso in attesa dell’esito delle indagini, ma il sindaco Nadia Zanchin ha confermato che difficilmente potrà essere ripristinato in questa stagione. Nelle prossime settimane avrà un incontro con i vertici della Fap per discutere delle nuove modalità organizzative anche alla luce di questa esperienza. Con l’occasione potranno esserci ulteriori chiarimenti in merito.

Trenino rovesciato a Eraclea. I feriti e le accuse dei testimoni all'autista

La pm che sta coordinando le indagini attende di esaminare con attenzione tutti i certificati sanitari e atti relativi ai feriti per decidere se procedere d’ufficio con perizie sul mezzo, ora sotto sequestro, e ricostruzione della dinamica ascoltando le testimonianza raccolte dai carabinieri di San Donà.

Risulta, però, ci siano già degli indagati, tra cui lo stesso autista.

Se sarà effettuata una perizia sul mezzo, gli indagati dovranno successivamente nominare i propri periti. Intanto, uno dei feriti è ancora ricoverato in ospedale, l’unico tra i 14, con lesioni e fratture e una prognosi di 45 giorni.

Complessivamente si può dire che è andata bene, perché gli esiti potevano essere ben più gravi essendoci tra i passeggeri anche anziani e bambini.

Il più grave è un turista milanese di 37 anni, che ha riportato le lesioni più importanti nel gruppo di passeggeri a bordo del secondo vagone rovesciato al terminal di Eraclea Mare.

I feriti sono comunque pronti a rivolgersi ai rispettivi legali per chiedere un risarcimento dei danni. Dopo i primi giorni di tensione seguiti a quel lunedì notte in via Livenzuola, la tranquillità è tornata a Eraclea Mare. Ma l’incidente è rimasto impresso tra i residenti e operatori della località turistica sfregiata da questo episodio e sommersa da proteste e polemiche.

Trenino rovesciato a Eraclea. La passeggera: "Incidente prevedibile causato dall'alta velocità"

Tanti sono dell’avviso che quei trenini fossero guidati in modo troppo spericolato e non solo quest’anno, anche negli anni scorsi. Curve, gimcane che facevano sembrare quel giro di Eraclea come una corsa bordo di una giostra da luna park.

La gente nei vagoni era talvolta incredula. I meno sensibili e impressionabili alzavano le braccia a gridavano divertiti in curva o alle rotatorie, senza contare i tradizionali giri al terminal come una sorta di “inchino” delle navi da crociera.

Altri scendevano scandalizzati e tremanti. In qualche caso gli autisti che si davano il turno erano stati ripresi dai cittadini preoccupati per un incidente che sembrava ormai annunciato.