«Avrei preferito morire io al suo posto, sarebbe stato meglio fossi morto io». Lucio Potente, 68 anni, ex portiere e allenatore, conosciutissimo a Mestre e Jesolo, è sotto shock. Parla, e piange. Ancora non riesce a capacitarsi di quanto accaduto nell’arco di un breve lunghissimo istante.

Negli occhi ha il volto di sua moglie, Mariagrazia Zuin, la compagna di una vita, la donna che ha amato per lunghi anni, sbalzata a metri e metri di distanza da lui, riversa a terra, in un bagno di sangue, con l’osso del collo spezzato.

Del suo nipotino, Mattia, nel passeggino, schiacciato tra il palo della luce, una ruota e la sospensione dell’auto che li ha investiti come una furia. Del compagno della figlia, Marco, ancora più distante, privo di vita, sull’asfalto.

Trova le forze per parlare, parole forti, eppure pacate. La sua vita, è finita ieri, in via Udine a Santo Stefano di Cadore, dov’era in vacanza con la sua famiglia. Sibila un suono, difficile da mettere per iscritto, simile a un fischio.

«È tutto quello che ho sentito» dice «Fsiuuuh. Un missile». L’auto che arrivava da dietro e invadeva il marciapiede della cittadina frequentata da molti veneziani. Senza che nessuno potesse farci niente.

«Glielo dico. Abbiamo appena ricevuto la notizia che è morto anche il piccolo». Il momento più doloroso. Con lui e la figlia Elena, c’è una psicologa. È lei che si è avvicinata, in punta di piedi, per dargli la notizia peggiore.

Ma il nonno, lo sapeva già. Glielo diceva il suo istinto. Perché lo aveva visto, il suo nipotino, mentre i sanitari cercavano di rianimarlo per venti minuti, con tutte le loro forze. Aveva poche speranze. Troppo forte l’urto, quello dell’auto e quello del palo contro il quale è stato rimbalzato dopo lo schianto.

«Stavamo passeggiando per andare al mercatino in centro» racconta, «camminavamo sul marciapiede, in fila indiana. A un certo punto da dietro, un’auto, un’Audi A3 che sarà andata a 200 all’ora, ci ha preso. Nessuna frenata. Nulla di nulla». Prosegue: «Eravamo sul marciapiede di destra, fatalità due minuti prima avevo detto “passiamo dall’altra parte che è più largo e c’è più spazio”. Sarebbe stata la nostra salvezza».

Rivede la scena, la rivive cambiando il particolare, quello che avrebbe potuto evitare il dramma. Nella sua mente, passa dall’altra parte. E l’auto non li investe. Ma è solo un’illusione. La realtà, è ben diversa. Difficile da affrontare.

«Io ero l’ultimo della fila e la macchina mi ha schivato, mia figlia è finita a terra, l’auto ha preso mia moglie e me l’ha buttata a una distanza che sarà stata di 35 metri. Mia moglie, cara, una donna meravigliosa, ma non perchè lo dico io, ma perché è la verità». Lo ripete, più volte.

Racconta ancora: «Poi sono andato a vedere Marco, il compagno di mia figlia, volato anche lui lontano, diversi metri, morto sul colpo. E il piccino, il seggiolino schiacciato tra il palo della luce, una ruota e la sospensione della macchina che si è staccata. Mia figlia lo ha preso anche in braccio, ma si vedeva che c’era poco da fare, che stava molto male. Pensi quanto andava forte l’auto, pensi».

Per il bimbo, Mattia, non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento disperato per salvargli la vita. Il ricordo torna sempre alla moglie: «La conoscevano tutti, per via delle sue varie mansioni all’interno dell’Asl e delle strutture dell’azienda sanitaria veneziana dove aveva lavorato negli anni. Era una persona speciale, una donna bravissima, speravo di morire io piuttosto che lei, sarebbe stato giusto così. Litigavamo, ma solo per sciocchezze. Avevamo affittato a Santo Stefano per portare su mia figlia, il piccolino e il suo compagno, Marco. Non auguro a nessuno questa sofferenza, sono senza forze, ma lacrime, ne dovrò versare ancora tante».

Una tragedia nella tragedia. Famiglie spezzate. Non solo quella dei Potente, ma anche quella di Marco Antoniello, il papà del piccolo.

Doveva essere una vacanza, un giorno felice. Una passeggiata al mercatino, per fare qualche compera, la famigliola finalmente unita qualche giorno. Poi l’Audi, arrivata da dietro. Racconta ancora: «La donna alla guida è scesa, faceva strani gesti». Non aggiunge altro. Ma il silenzio, dice più delle parole.

Mariagrazia era andata in pensione nel 2018 – la ricorda il marito – una vita di lavoro, dedicata agli altri, poi era stata in direzione amministrativa. E anche lì, si era distinta. Ma da qualche anno, moglie e marito erano tutti e due più liberi. E poi era arrivato il nipotino, la gioia della loro vita, a rallegrare le giornate.

«Morire così» dice «eravamo venuti in ferie, avevamo affittato due camere, adesso c’è solo pianto e disperazione». Lucio Potente, assieme al figlio Marco, è tornato a Santo Stefano, da Belluno. La figlia, invece, è rimasta in ospedale.

La disperazione, cede il posto alla sofferenza e alla rabbia, ma sempre misurata: «Adesso attendiamo di capire cosa succederà e l'esito degli accertamenti. Quando la macchina ci ha caricati, ci trovavamo sul rettilineo, perché andare a una velocità simile in centro abitato?». Una scena di guerra, quella che ha lasciato dietro di sè la macchina sopraggiunta. «Come si fa a perdere la sospensione? Bisogna andare veloci».

A Ca’ Solaro, dove risiede Potente, ma anche a Favaro in via Monte Celo, dove abitava la figlia con il compagno Marco e il bimbo, la notizia si è sparsa in poco tempo. In tanti hanno preso coraggio e hanno chiamato l’ex allenatore, che ha risposto alle tante telefonate, nonostante le lacrime, il dolore, lo shock.

Piero, della Pizzeria dove Marco con i genitori andava a festeggiare i compleanni, è anche lui senza parole. Luciano, amico di sempre, e poi vicini, amici, semplici cittadini rimasti sotto shock. Un dolore condiviso, per un dramma troppo grande da mandare giù.—