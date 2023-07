L’abbraccio del mondo del calcio a nonno Potente: ha perso moglie, nipote e compagno della figlia nella tragedia di Santo Stefano di Cadore

Il mondo del calcio provinciale è sotto choc e si stringe attorno a Lucio Potente, per il dramma che ha colpito la sua famiglia. Potente, 68 anni, è una figura conosciutissima nel mondo del pallone locale, con un trascorso importante da portiere e un passato più recente da allenatore.

«Avrei preferito morire io», le sue parole davanti alla tragedia che gli ha rapito per sempre moglie, nipotino e compagno della figlia.

«Conosco Lucio da tantissimi anni, credo da giovane di averci giocato anche contro. È un dramma che ci lascia senza parole», commenta il mestrino Giuseppe Ruzza, presidente della Figc veneta, «A quei tempi Potente era un po’ il nostro mito. E, soprattutto, è sempre stata una persona cara e a modo. In questo momento il mio pensiero va a lui e al dramma che sta vivendo».

Generoso anche nella vita e nello sport

Classe 1955 da giocatore Potente è stato un ottimo portiere. Ha indossato le gloriose maglie del Favaro e della Mestrina, per poi militare anche nel Martellago, nel Chioggia e nel Rovigo negli anni Ottanta. Lunga e importante è stata anche la sua carriera da allenatore. Ha allenato nel settore giovanile del Venezia, seguendo i Giovanissimi e poi gli Allievi per due stagioni. Quindi è stato anche preparatore dei portieri del settore giovanile del Venezia.

A livello di prima squadra ha guidato l’allora Venexia in Prima Categoria. Poi è stato tecnico in seconda al Giorgione, quando il team di Castelfranco giocò in C2. In seguito ha allenato anche a Rio San Martino, Trebaseleghe e Maerne. Ma è soprattutto al calcio jesolano che ha legato la sua carriera di tecnico. Ha allenato a più riprese l’Acd Jesolo, sia come allenatore da inizio stagione che da subentrante.

La prima volta nella stagione 2004-2005, poi nel 2012-2013 e poi in seguito anche dal 2015. Nella stagione 2017-2018 Potente approdò ai “cugini” del Lido di Jesolo, società allora nata da poco e che militava in Terza Categoria. Con lui in panchina, la squadra litoranea fu protagonista di una straordinaria cavalcata, che culminò nell’approdo alla finalissima del Trofeo Veneto orientale, poi persa 2-6 contro i trevigiani dell’Evolution Team Chiarano, in uno stadio “Zanutto” di San Donà che quella sera era strapieno.

Allora nel ruolo di direttore sportivo del Lido di Jesolo c’era Federico Biondo. Oggi, come Potente, anche Biondo non fa più parte del Lido di Jesolo, ma ricorda benissimo quella esaltante stagione. «Quanto accaduto a Lucio è una tragedia familiare che ci colpisce molto. Siamo addolorati e dispiaciuti», spiega l’ex diesse Biondo, «Lucio è una persona fantastica e buonissima. Quell’anno ci portò in finale di Coppa Veneto orientale contro l’Evolution Team. È sempre stato generoso e disponibile. Si faceva un sacco di chilometri per venire da Favaro a Jesolo per allenare tre volte alla settimana, oltre che poi per la partita nel weekend». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA