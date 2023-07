«Era una forza della natura, sempre puntuale e precisa, una lavoratrice indefessa, sempre propositiva e disponibile. Ma per me, in particolar modo, è stata un punto di riferimento. Non so che parole usare, i ricordi si accavallano e il dispiacere è così grande. Sono sconvolto», si affida a queste parole il responsabile della Direzione amministrativa degli ospedali dell’Ulss 3 Serenissima di Mestre Luca Del Ninno, ricordando Mariagrazia Zuin, la nonna morta con il compagno della figlia e il nipotino nell’incidente di Santo Stefano di Cadore

La nonna

«Ho conosciuto Mariagrazia nel 2015, quando sono arrivato a dirigere l’amministrazione, ero nuovo e lei mi ha introdotto alla realtà veneziana e a quella dell’ospedale Dell’Angelo di Mestre, per me era tutto nuovo e lei è stata fondamentale per me in quel periodo e per tutti i successivi tre anni, finché nel 2018 non è andata in pensione. Le devo molto».

La voce del dirigente è bassa e spezzata dal dolore: «Siamo molto legati a tutta la famiglia perché anche suo marito ha lavorato per noi e sua figlia lo fa tutt’ora. È una famiglia dal cuore grande, sempre disponibile e pronta ad aiutare», continua Del Ninno, «Mariagrazia si occupava di seguire i servizi alberghieri erogati dal concessionario, svolgeva un’attività di controllo ed era stimata per la sua precisione e caparbietà, era una forza della natura, non si fermava mai».

«Era una persona estremamente propositiva, sempre pronta a suggerirmi nuove iniziative e modalità lavorative differenti per continuare a migliorare». Alle condoglianze del responsabile si uniscono anche quelle di tutta l’Ulss3 Serenissima, che si è subito messa in contatto con la famiglia per manifestare la propria vicinanza in questo momento di immenso dolore: «A nome di tutti i miei colleghi della direzione amministrativa, ma anche si tutti i dipendenti dell’azienda sanitaria sono a manifestare il più grande dispiacere e cordoglio».

Il papà e il figlioletto

Marco Antoniello, 48 anni, nato a Mirano, il compagno di Elena, figlia di Lucio Potente e Mariagrazia Zuin, è il padre del piccolo Mattia, due anni. Vivevano tutti assieme a Favaro, in via Monte Celo, a pochi passi dal capolinea del tram. Marco ha altri tre figli, avuti dal precedente matrimonio. I figli, il più grande di diciotto anni, e poi due figlie adolescenti, erano in ottimi rapporti con il padre e in una foto, l’unica sul suo profilo social, appaiono tutti assieme sorridenti, tenendo in braccia Mattia, l’ultimo arrivato. Tutti felici e sorridenti.

Un amico racconta: «Lavorava spesso fuori zona ma era legatissimo ai figli. Noi ci siamo conosciuti a scuola. Una brava persona». Antoniello aveva lavorato nel settore degli allestimenti per i supermercati, girando molto. Ultimamente lavorava per la ditta di serramenti Vaber di via Pialoi, al confine con Marcon. Molti amici li aveva a Dese, dove viveva con i figli prima di scegliere di mettere su famiglia con Elena Potente. Un amore non ostentato, delicato, e che con l’arrivo di Mattia, due anni fa, aveva portato a tutti tanta felicità.