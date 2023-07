I Pinguini Tattici Nucleari infiammano i 60 mila al Parco San Giuliano di Mestre

Concerto iniziato con una decina di fake news proiettate sul maxi schermo dietro alla band. E come poteva aprire la data zero dei Pinguini Tattici Nucleari venerdì 7 luglio al Parco San Giuliano a Mestre? Pubblico in visibilio già dalle prime note del primo brano in scaletta. Mani al cielo e fiamme sul palco. Il coro dei fan è all’unisono.

L'apertura dello show

L’evento tanto atteso è cominciato e l’entusiasmo è alle stelle. "Zen” è la prima canzone e subito dopo “Giovani wannabe”. È tempo di ballare.

prandoni francesco

, da quando erano stati aperti i cancelli alle 14. Sessantamila spettatori per gli stessi biglietti venduti, andati sold out in brevissimo tempo.

Fin dalla Sicilia per il concerto a San Giuliano a Mestre: ecco il popolo dei Pinguini

E il popolo dei Pinguini per assistere al primo concerto del tour di strada ne ha fatta. Tanti arrivati da fuori regione: Trento, Cesena, La Spezia, Comacchio, persino Ragusa. Tutti per assistere al concerto e con l’occasione trascorrere il weekend in laguna.

Lo straordinario colpo d'occhio del Parco San Giuliano

Molti i giovani, la media dell’età andava dai 18 ai 25 anni, ma anche tanti bambini e ragazzini accompagnati dai genitori o zii felici di viversi l’esperienza di assistere allo spettacolo della band italiana del momento. Parco San Giuliano si è trasformato in una distesa di colori, ragazze e ragazzi in movimento a ritmo delle hit dei Pinguini.

Braccia al cielo e smartphone per riprendere: l'entusiasmo per i Pinguini a San Giuliano

. Prima del concerto la folla è arrivata in modo ordinato, nessun inconveniente si è manifestato, come è stata efficiente l’organizzazione di parcheggi e viabilità.