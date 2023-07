Pinguini tattici nucleari battono Laura Pausini. Hotel pieni da metà settimana

Effetto Pinguini Tattici a San Giuliano, alberghi, hotel e ostelli sold out a partire dal 6 luglio. Se l’estate 2023 sarà ricordata per il record di turisti sbarcati nella città lagunare, la terraferma non sarà da meno, dati alla mano. E la band bergamasca ci sta mettendo del suo, per portare giovani in città. Per una volta non turisti stranieri, ma italianissimi.

Ao Hostels Venezia Mestre in via Ca’ Marcello, struttura low cost gettonata tra le fasce giovanili e le famiglie, ha registrato il tutto esaurito nel fine settimana.

Il 6 luglio la percentuale di occupazione è stata del 98%, oggi 7 luglio è al 99%, che significa – in sostanza – al completo, domani (sabato) è già al 98% e domenica, in questo momento, al 99%. Pinguini battono Laura Pausini, perché lo scorso fine settimana il venerdì Ao ha toccato quota 96%, mentre sabato e domenica la percentuale di camere occupate è scesa tra il 93 e il 94 per cento.

A fare il punto della situazione e tracciare un quadro completo è Daniele Minotto, vice direttore Associazione Veneziana Albergatori: «Eventi di portata come questo hanno una ricaduta positiva sulla città» esordisce «questo, sicuramente, è un periodo storico molto fortunato per la categoria. Da aprile dell’anno scorso i numeri sono stati molto alti in terraferma, i fine settimana sempre quasi sempre sold out». Secondo Ava, la differenza rispetto agli altri weekend, è che gli alberghi in terraferma sono pieni da ieri. E dunque, non solo nel fine settimana.

Se è difficile stabilire con certezza matematica quanti clienti hanno portato i Pinguini o se il sold out è da imputare esclusivamente a loro, una cosa è sicura: l’effetto lungo, il fatto che da giovedì 6 sia tutto pieno, è merito della band bergamasca e della sua verve. Prosegue: «Non sappiamo quanta parte delle presenze sia legata all’evento specifico, ma oggettivamente c’è un riscontro molto positivo. Se fossimo in bassa stagione lo potremmo dire con più certezza, adesso siamo comunque in una fase di forte afflusso in città, ossia nel momento dell’anno in ci sono più turisti».

Continua: «Il dato che registriamo è che Mestre è molto più piena degli altri fine settimana, e soprattutto che lo è non solo tra sabato e domenica, ma già da giovedì, quindi in anticipo sul week end. Questo significa che chi ha prenotato per vedere il concerto, non sappiamo quanti, magari rimane in città e il giorno successivo va a visitare Venezia».

Precisa: «Le prenotazioni lunghe che includono giovedì o venerdì sono cifra di un apporto sicuramente positivo per Mestre e la terraferma, per questo ben vengano i concerti, le iniziative, eventi di grande portata che si traducono in presenze». Per Minotto, l’anno in corso, farà segnare cifre record, e sarà sicuramente da ricordare in positivo. «Record di turisti ma anche record di prezzi. L’inflazione non è più congiunturale ma ce la trascineremo a lungo e gli aumenti si riverberano su tutto: dalle pulizie al lavaggio della biancheria al food&beverage. Il reperimento del personale sta migliorando, è quasi alla normalità, ma la mobilità maggiore dei lavoratori fa aumentare i costi del personale, stiamo cercando di mantenere tariffe buone, se rimaniamo su questo range, il settore permarrà solido».

Infine: «Il 2024 sarà meno redditizio, in questo momento c’è ancora l’euforia post Covid, dopo due anni di clausura c’è voglia di viaggiare. Venezia rimarrà una destinazione top, ma potrebbe esserci una contrazione delle tariffe».