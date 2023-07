Campi di lavanda e orti sociali a Mira: «Una bellezza da condividere»

A dieci minuti di macchina da Mestre c’è un luogo dove il respiro della terra ha il ritmo di un tempo. Dove l’amore e la passione per i campi è anche sinonimo di appartenenza a una comunità, di apertura agli altri e solidarietà. È l’azienda agricola BioMaggi dei fratelli Margherita e Giovanni Maggi, rispettivamente di 28 e 30 anni.

Nei quattro ettari di terreno che si dipanano dal cortile della casa del 1700, dove vivono, con annessa chiesetta hanno gettato le basi del loro futuro fatto di orti, api, alberi, girasoli, lavanda e campi fioriti. Ma con un’attenzione e sensibilità particolari verso la comunità a cui appartengono. Insegnamento ricevuto dai nonni e più recentemente dal padre Davide, ex informatico delle Generali e con una barba da hipster.

Tutto ha inizio durante il lockdown

Racconta Margherita: «Mentre tutti erano chiusi in casa noi potevamo goderci questo paradiso. Potevamo uscire camminare nel boschetto creato da nostro padre e nel verde. Eravamo fortunati e in quel momento abbiamo pensato anche seguendo quello che ha sempre detto il nonno, perché non mettere a disposizione degli altri tutto questo?».

Giovanni e Margherita Maggi

Ecco che nelle loro teste prende forma l’idea degli orti sociali a cui si aggiungono la lavanda, il campo fiorito, i girasoli a cui si aggiungono poi le api dell’amico Andrea, apicoltore per passione. I quattro ettari di terreno che un tempo erano dati in gestione ad agricoltori della zona, perché in famiglia Maggi nessuno era agricoltore, si trasformano. Il nuovo volto e disegnato dalla biodiversità che cancella il monotono appiattimento imposto dalle monocolture padane.

Circondati da siepi di varie essenze che offrono, anche in estate, cinquanta sfumature di verde e ospitano dai picchi ai merli all’assiolo tanto per citare gli uccelli che in questo periodo si “sentono” maggiormente, i campi cambiano profilo. Il primo anno dell’apertura nascono i primi 38 orti sociali. Venticinque metri quadrati che i singoli assegnatari coltivano seminando, trapiantando e coltivando di tutto e di più.

L’orto sociale, un successo

Un successo tanto che l’anno successivo gli orti raddoppiano e per rispondere alle richieste hanno imposto una regola: al massimo un appezzamento a persona. Ma lista di chi attende di poter essere tra i fortunati si allunga giorno dopo giorno. L’orto in affido è anche un modo di prendersi cura di se stessi oltre che delle verdure. E nell’orto non si è mai soli. Dietro ad ogni appezzamento ci sono delle persone con le loro sensibilità e personalità che poi ritrovi nel piccolo pezzo di terra che Margherita identifica con il nome dell’ortolano.

Una donna al lavoro in uno degli orti sociali che vengono affittati dai titolari dell’azienda agricola di Oriago

Ecco allora l’orto di Elena e Lucio, padroni di Marley, un brichon frisée bianco la cui stazza è inversamente proporzionale al suo coraggio che lo ha spinto a mordere un pitbull e a fronteggiare un cavallo. È la mascotte indiscussa degli orti. Ci sono poi le verdure di Lele, Mauro e Francesca.

Simone e Luca sono due fratelli che hanno gli appezzamenti uno accanto all’altro per un confronto famigliare misurato in ordine e piante rigogliose. Senza dimenticare Eleonora e Gabriele, un ragazzo di 14 anni. Ma c’è anche chi porta il figlio di tre anni ed è facile indovinare dove si diverte il piccolo perché, a terra accanto agli attrezzi del padre, sotto alle piante delle zucchine e ai pomidoro ci sono palette e rastrelli giocattolo.

Profumo di lavanda

In questi giorni arrivando in via Sabbiona, dove al civico 57, sorge l’azienda è facile capire che si sta per arrivare. Infatti un forte profumo di lavanda accoglie chi percorre la strada. Proviene da quello che resta, sparso lungo una riva, della distillazione delle spighe di questa magica pianta aromatica, raccolte nel fine settimane.

In uno dei quattro ettari, Margherita e Giovanni hanno messo a dimora, tutte a mano, 12 mila piante di lavanda inglese. Parte la raccolgono per farne mazzi e sacchetti ma soprattutto la distilla per estrarne l’olio. In piena fioritura è anche la cornice per la presentazione di libri, per spettacoli teatrali,esperienze sensoriali e shotting fotografici. Accanto per riempire di emozioni i campi quando la lavanda ha finito di accendere la vista, ci sono migliaia di piante di girasoli in sette varietà diverse.

Oriago, viaggio con Margherita e Giovanni Maggi tra i campi di lavanda

Un prato fiorito con fiori misti che a settembre viene falciato per farne sovescio, è il pascolo per gli insetti impollinatori tra i quali le api dell’amico Andrea. Un modo per essere riconoscenti con gli esseri viventi che sono alla base della biodiversità e per mantenere viva questa scommessa, sostenibile, con il futuro. Nel prato fiorito è stato ricavato un labirinto che riporta la scritta “BioMaggi”.

L’origine dell’azienda

L’azienda agricola BioMaggi dei fratelli Margherita e Giovanni Maggi, rispettivamente di 28 e 30 anni, si trova a Oriago di Mira. In uno dei quattro ettari dell’azienda hanno messo a dimora 12 mila piante di lavanda inglese. Poi ci sono gli orti sociali. «Un modo per condividere questa ricchezza». C’è anche un labirinto e vengono organizzati degli spettacoli teatrali e delle esperienze sensoriali.

Una vista dall’alto del labirinto e dei campi limitrofi

Il premio

Margherita e Giovanni Maggi, appartengono a Giovani Impresa Coldiretti. Lei è laureata in Arti Visive alla Scuola di Belle Arti di Milano, mentre lui è un perito agrario. L’azienda ha ricevuto un riconoscimento a Venezia durante il Premio Festa di San Marco per il suo concetto di orti in affido.

Lo stesso progetto ha permesso alla BioMaggi di aggiudicarsi un Oscar Green per “Coltivare la Solidarietà”, della Coldiretti. Il senso di appartenenza alla comunità i due fratelli l’hanno ereditata dal nonno. Prima di morire ha lasciato per iscritto che la chiesetta del 1700 collegata alla casa dove vive la famiglia Maggi deve essere messa a disposizione della comunità. Ecco le aperture durante i mesi mariani di maggio e ottobre per la Festa della madonna del Don organizzata dagli alpini.