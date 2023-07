Annullata la festa di Ca’ Solaro dopo la tragedia di Santo Stefano di Cadore: «Troppo il dolore della comunità»

La notizia corre veloce ed è di quelle che lasciano senza fiato, attoniti. Dopo la tragedia di Santo Stefano di Cadore la prima reazione è l’annullamento della festa della Trebbiatura a Ca’ Solaro. Nessuno dopo la tragedia nella piccola comunità di Ca’ Solaro, borgo di campagna tra Favaro e Mestre, ha voglia di fare festa.

Il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, sentito l’assessore all’agricoltura Renato Boraso, d’intesa con il sindaco Luigi Brugnaro, come segno di lutto della comunità di Favaro, ha comunicato subito il 6 luglio pomeriggio l’annullamento della Festa della Trebbiatura di Ca’ Solaro programmata per domenica prossima.

«Ci stringiamo a fianco della famiglia per questa tragedia che ha colpito il nostro territorio», il commento di Bellato , «ora è il momento del dolore. Una preghiera per queste tre vittime innocenti».

Renato Boraso che a Favaro praticamente conosce tutti è letteralmente choccato. «Non riesco ad avere pace di una tragedia simile. La famiglia Zuin -Potente è conosciutissima a Ca’ Solaro. Abitano proprio vicino al capitello storico e quando lo abbiamo restaurato e inaugurato c’erano anche loro alla festa del borgo. Ci si conosceva di vista, certo, ma il dolore per la tragedia che li ha colpiti è troppo grande e trovare una spiegazione è impossibile. Porgo a nome della amministrazione comunale il nostro cordoglio».

Un dolore doppio per Boraso che continua a raccontare. «Purtroppo neanche una settimana fa abbiamo pianto un’altra vittima di Favaro, Stefano Cattelan morto da solo in montagna, nel Bellunese. Gestiva un noto negozio di animali ed era conosciutissimo. Lo incrociavo spesso quando portava fuori il cane. Questi drammi lasciano sotto choc e senza risposte», dice l’assessore comunale.

Il riferimento è alla triste sorte toccata al titolare del negozio “Mille amici” in zona Aev Terraglio vicino agli uffici della Ulss 3 Serenissima. Sabato 8 luglio alle 10,30 nella sala del commiato del crematorio di Spinea ci sarò l’ultimo saluto in forma civile al 58enne morto nel territorio di Quero Vas nel bBellunese lo scorso 2 luglio a causa di una caduta dalla parete che stava scalando. La famiglia invita a devolvere eventuali offerte non in fiori ma in contributi a favore del soccorso alpino Cnsas. Cattelan lascia oltre alla moglie e al figlio Dimitri la mamma Sandra, la sorella Claudia il fratello Davide.

Favaro è colpita stavolta due volte perché il lutto colpisce oltre a Ca’ Solaro anche via Monte Celo, nella zona dove c’è il capolinea del tram. Qui vivevano Marco Antoniello, Elena Potente e il piccolo Mattia, due anni.

Piero Trabuio, consigliere di municipalità a Favaro, e noto ristoratore, proprietario della pizzeria da Piero ha il suo locale poco lontano. «Non posso dire molto, Marco lo conoscevo ma di vista ma non sapevo nulla di lui. Posso solo dire che siamo tutti sconvolti e partecipi del dolore della famiglia», dice.