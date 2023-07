Auto in fiamme in A4, traffico del week end su una sola corsia

Terrore venerdì mattina in A4, attorno alle 10.15, per un gruppo di ragazzi che stavano viaggiando sulla carreggiata Ovest, in direzione di Venezia. La macchina su cui procedevano, una Ford Fiesta grigia, ha preso fuoco.

Auto a fuoco in A4, rallentamenti e traffico su una sola corsia all'altezza di San Stino

I ragazzi si sono per fortuna accorti che qualcosa andava per il verso sbagliato e, nonostante l’intenso traffico del fine settimana, sono riusciti a raggiungere la corsia d’emergenza.

Qui si sono messi in salvo, fuggendo dall’auto e allontanandosi in tempo.

Il guidatore infatti si è accorto di un'anomalia, dall'auto usciva del fumo; ha accostato dalla corsia di sorpasso a quella di marcia lenta infilandosi tra i tir. Poi si è fermato e tutti sono scappati.

Sul posto sono intervenuti gli addetti di Autostrade Alto Adriatico, i vigili del fuoco di Portogruaro. Indagini affidate alla Polstrada di San Donà. Al momento il traffico è su una sola corsia.