Siparietto al microfono del volo Ryanair: "Se siete in Veneto in vacanza, spero non siate astemi"

Un simpatico steward del volo Ryanair Brindisi-Venezia di giovedì 6 luglio scatena le risate e gli applausi dei viaggiatori. “Vi do un consiglio. Se avete la bilancia pesa persone a casa, la dovete buttare perché potreste avere brutte notizie per quanto riguarda la vostra autostima. Se invece siete venuti qui in Veneto in vacanza, signori, spero tanto non siate astemi, altrimenti in Veneto cosa ci siete venuti a fare?”.

01:39