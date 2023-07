Trenino ribaltato a Eraclea, via alle richieste di risarcimento: «Il doppio giro finale come un inchino»

La pm Antonia Sartori ha aperto un fascicolo per lesioni da incidente stradale a seguito del tragico rovesciamento del vagone del “Trenino della Pineta” a Eraclea Mare lunedì notte. Per il momento non risultano iscritti nel registro degli indagati. Il magistrato è in attesa dei certificati e atti relativi all’incidente con 14 feriti, tutti dimessi, tranne un turista milanese di 37 anni che ha una prognosi di 45 giorni ed è ricoverato all’ospedale di San Donà.

Per il momento non si procede d’ufficio, ma eventualmente per querela di parte. Nel caso potranno essere richieste perizie sul mezzo, ancora sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, e ulteriori accertamenti sulle modalità della guida del trenino a Eraclea Mare.

Intanto c’è chi non si stupisce di quanto accaduto. «I giri spericolati del trenino? Anche l’anno scorso succedeva», ricordano alcuni commercianti nella località turistica, «e più di un autista era spericolato. Quello coinvolto nell’incidente forse era anche più prudente di altri». Insomma, quasi un incidente annunciato. Pare che il doppio giro al terminal, dopo aver affrontato le varie rotatorie, fosse una tradizione, una sorta di “inchino” come si fa sulle navi da crociera.

Intanto, diverse persone tra i feriti, tra le quali Federica Bocchio di Pavia, che era sul vagone rovesciato con il figlio di 15 mesi e i suoi genitori, si sono rivolti già a un legale per fare denuncia e chiedere un risarcimento dei danni.

Il trenino gestito dalla Fap, società di cui fa parte anche Atvo, è prodotto dalla Dotto di Castelfranco, società leader a livello internazionale. La Fap, e anche Atvo, hanno deciso di non rilasciare più dichiarazioni sull’accaduto. Anche l’autista, Bruno Possamai, 62enne di Spresiano, autista stagionale, non ha più commentato dopo aver espresso tutto il suo rammarico sull’accaduto. Tra le cause possibili ora al vaglio degli inquirenti, il transito su un avvallamento a causa di un tombino, ma anche l’impatto con un cordolo nei pressi del terminal di via Livenzuola. L’autista avrebbe anche indicato dei problemi al veicolo. Tutti aspetti che potranno essere chiariti dalle ulteriori perizie, se saranno richieste.

Alcuni operatori di Eraclea e i tanti testimoni, intanto, il loro giudizio lo hanno espresso già, dopo aver visto tante volte i giri spericolati del trenino. Anche molti passeggeri hanno testimoniato che il giro sul trenino era più simile a un’avventura su una giostra che a una tranquilla gita panoramica nella località turistica.

La notte del tragico incidente si sono radunati a decine al terminal per vedere cosa fosse accaduto. C’è chi ha perso la testa davanti a feriti insanguinati e bambini che piangevano. Tanti hanno addirittura invocato il linciaggio dell’autista. «Quell’uomo era sotto choc», ricorda l’assessore al Commercio, Roberto Ongaro, giunto assieme alla sindaca Nadia Zanchin e al vice sindaco Luca Zerbini. «Si scusava, cercava di prestare i soccorsi, poi è rimasto bloccato, pallido. Sono stati minuti terribili in cui molti hanno perso il controllo».