Sagra del pesce di Chioggia al via. Attese 120 mila persone in dieci giorni

Corso del Popolo come un enorme ristorante diffuso. La piazza è già pronta a ospitare da venerdì sera, 7 luglio, la 84esima edizione della Sagra del pesce che durerà fino al 16 luglio.

Sei gli stand e due le cicchetterie che prepareranno piatti della tradizione marinara, ma anche ricette innovative e sperimentali in abbinamento a prodotti orticoli locali. Dopo le edizioni record degli ultimi anni, sono attesi oltre 120.000 visitatori nei dieci giorni.

La formula è quella ormai consolidata: stand in cui mangiare all’aperto piatti tipici, ristoranti che propongono menù speciali per chi non vuole fare la coda, spettacoli e mostre per il dopo cena. Per garantire la facilità di accesso anche quest’anno sarà attivo il mega parcheggio gratuito a Val da Rio da dove ogni 15-20 minuti partirà un bus navetta, gratuito, che farà tappa anche al parcheggio di Borgo san Giovanni, lasciando i passeggeri alla porta di Santa Maria da dove inizia la Ztl.

La Sagra verrà inaugurata venerdì, alle 18.30, alla presenza del presidente del Veneto Luca Zaia, per confermata la portata regionale e nazionale dell’evento che è anche un tributo alla lunga storia marinara della città.

Primo stand in campo Duomo con la cooperativa La Sciabica; a pochi metri, davanti il commissariato di Pubblica sicurezza, lo stand della Uisp; davanti Banca Intesa Asi Ciao; davanti il municipio la cooperativa sociale Impronta; in piazza Granaio l’associazione Teatro&Musica; davanti palazzo Morosini la cooperativa L’Onda. Alla Loggia dei Bandi la cicchetteria gestita dall’op I Fasolari e sul lato opposto Ostriche&Champagne. Gli stand saranno operativi tutti i giorni dalle 18.30, le limitazioni al traffico saranno operative dalle 17.30. Davanti palazzo Morari uno stand della Pro Loco per informazioni e accoglienza.

Con la ripresa post Covid del 2022 sono state introdotte alcune novità: l’aumento del numero delle “casette”, rinnovate e con cucine ignifughe; la riduzione degli anni di esclusione per le associazioni che commettono qualche irregolarità; limitazioni per l’asporto, possibile esclusivamente nel caso in cui “improvvise variazioni meteorologiche impediscano la distribuzione ai tavoli del prodotto già preparato».