Eraclea, le scuse dell’autista del trenino ribaltatosi: «Ho prestato subito soccorso. Mi dispiace, doveva essere un momento di gioia»

L’autista si è scusato, ma sono in molti a puntare il dito contro di lui. Quando ha perso il controllo del trenino, il 61enne alla guida del trenino per la società Fap si è sentito mancare. È stato il primo a scendere e prestare i soccorsi senza perdere tempo e cercando soprattutto di non farsi cogliere dal panico. Ha 61 anni, abita a Spresiano.

«Mi dispiace per l’accaduto», ha detto il giorno dopo l’incidente, «In un momento che doveva essere di gioia e spensieratezza per i turisti che si stavano godendo quella che è comunque una emozione, parte della loro vacanza. Da parte mia», aggiunge contrito, «ho prestato subito soccorso, accertandomi che non vi fossero persone ferite gravemente. Da questo punto di vista noi autisti veniamo sempre coinvolti in corsi di primo intervento, così da essere pronti in situazioni di pericolo se dovessero capitare».

I colleghi che lo conoscono, anche in Atvo, dicono che è una persona seria e prudente, ma i passeggeri e anche tanti operatori a Eraclea Mare, tra albergatori e commercianti, sostengono che quel trenino fosse diventata ormai una giostra e che c’era da aspettarsi una tragedia da un momento all’altro.

Il fatto è avvenuto verso le 21.30 di lunedì, nello spazio interno del terminal dei bus di via Livenzuola 9. Uno spazio in cui, a quell’ora, non ci sono mezzi in arrivo o partenza.

Il “Trenino della pineta”, come viene chiamato, stava ultimando il suo ultimo giro turistico. A bordo, una trentina di passeggeri distribuiti nei due vagoni.

Secondo la società Fap che gestisce il servizio, una delle ruote del secondo e ultimo vagone sarebbe venuta a contatto con un tombino che ha provocato il rovesciamento, piegato su un lato, del vagone. Altri sostengono che l’impatto sia avvenuto con un cordolo. Le cause dell’incidente, anche secondo Fap, sarebbero da attribuire «a un probabile errore umano da parte del conducente del mezzo, risultato negativo all’alcol test».

Il trenino può raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Al momento è sospeso e riprenderà solo al termine delle indagini. «La sicurezza è obiettivo prioritario nella filosofia di Fap», ha detto dell’amministratore unico, Massimo Bettarello, «come così di tutte le aziende che fanno parte del gruppo, e quanto accaduto ci rammarica, per le conseguenze che poteva avere per le persone coinvolte e per l’immagine della località, oltre che della nostra stessa azienda che crede fortemente ed investe nella sicurezza. Chiediamo scusa alle persone che sono state coinvolte e lavoreremo da subito perché simili episodi non abbiano più a ripetersi. È la prima volta che capita una cosa del genere e faremo di tutto affinché rimanga un caso isolato. Abbiamo avviato un’approfondita indagine interna».