Concerti in piazza San Marco: via i maxi schermi e il palco è già ridotto

Operai subito al lavoro in Piazza San Marco per smontare parzialmente il palco dei concerti di Laura Pausini e adattarlo alle prossime serate, rispettivamente dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice, sabato 8 luglio, e di Paolo Conte, domenica 9.

Nell’arco di poche ore, la gigantesca struttura che aveva accolto i tre concerti della cantautrice romagnola è stata decisamente ridotta e rimodulata senza maxi schermo sul fondo e con due piccoli schermi laterali, ma solo per il concerto di Conte.

Il palco

Ritorneranno visibili, dunque, gli archi dell’Ala Napoleonica, che durante le serate della Pausini erano finiti nascosti aumentando l’impatto visivo. Il palco che verrà, sarà grosso modo come quello utilizzato da Zucchero, nel luglio 2018, non troppo impattante, considerata la delicatezza del luogo e i restauri che sono stati fatti in questi ultimi mesi alla pavimentazione.

I concerti

Domenica sera Laura Pausini ha salutato la città che l’ha accolta come una regina, con fan arrivati da tutta Italia per non perdere la prima data del nuovo tour. Centocinquanta le persone del suo staff che si sono mosse dietro e davanti al palco, rendendo possibile uno spettacolo sontuoso e surreale per via dell’alta marea arrivata a 95 centimetri proprio all’inizio del concerto.

Acqua alta e impermeabili, ecco l'attesa dei fan di Laura Pausini in piazza San Marco a Venezia

Acqua dai tombini e acqua dal cielo, tutti con gli stivali di gomma, gli impermeabili, qualsiasi cosa per proteggersi dal diluvio. Tecnici delle luci, del suono, costumisti, truccatori, parrucchieri, sarte, addetti alla sicurezza, tutti nutriti da Domenico Stanziani, titolare del ristorante Al Colombo, che ogni giorno ha mandato in Piazza i suoi camerieri con le braccia cariche di cestini per i collaboratori della cantante.

Oltre 15 mila spettatori in tre sera, ai quali si aggiungono le circa 3.600 persone che hanno affollato i caffè storici, già quasi tutti prenotati per i prossimi due concerti.

La Fenice

La cantante ha lasciato lunedì mattina Venezia diretta a Siviglia, seconda tappa del tour, mentre la Piazza si appresta a ospitare il Teatro La Fenice con la Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven e la bacchetta del maestro Juraj Valčuha. Ancora pochi posti disponibili (biglietti da 132 a 370 euro).

Paolo Conte

Per l’attesissimo concerto di Paolo Conte, domenica 9 luglio con inizio alle 21, il palcoscenico avrà due schermi laterali, ma nulla sullo sfondo perché il cantautore astigiano si esibirà con lo storico ensemble orchestralei. Biglietti dai 149 ai 299 euro, posti ancora disponibili.