Trenino rovesciato a Eraclea, le scuse della società: «Probabile errore umano, avviata un’indagine interna»

«Il “Trenino della pineta” di Eraclea, così come viene chiamato, stava ultimando il suo ultimo giro turistico e a bordo aveva una trentina di passeggeri distribuiti nei due vagoni. Facendo manovra all’interno del terminal, con una delle ruote del secondo e ultimo vagone sarebbe venuto a contatto con un avvallamento (un tombino), che ha provocato il rovesciamento (piegato su un lato) del vagone stesso».

«La sicurezza è obiettivo prioritario nella nostra filosofia» è il commento dell’amministratore unico di Fap, Massimo Bettarello «così come di tutte le aziende che fanno parte del gruppo, e quanto accaduto ci rammarica, per le conseguenze che poteva avere per le persone coinvolte e per l’immagine della località, oltre che della nostra stessa azienda che crede fortemente ed investe nella sicurezza. Chiediamo scusa alle persone che sono state coinvolte e lavoreremo fin da subito perché simili episodi non abbiano più a ripetersi. È la prima volta che capita una cosa del genere e faremo di tutto affinchè rimanga un caso isolato. A tal fine abbiamo avviato un’approfondita indagine interna».Questa la prima ricostruzione dell’Atvo.

Due feriti hanno riportato prognosi per una quarantina di giorni per fratture e sono state portate all’ospedale Città del Piave di San Donà di Piave; le altre persone, tra cui due bambini, hanno avuto, come conseguenza, delle escoriazioni e alcune contusioni. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche due autisti di Atvo, in quelle ore in vacanza a Eraclea Mare, per contribuire nelle operazioni di soccorso.

«Sulle cause del sinistro vi sarebbe stato un probabile errore umano da parte del conducente del mezzo; lo stesso è risultato negativo all’alcol test. Da ricordare che il trenino può raggiungere una velocità massima di 25 km/h» continua la nota della società. «Il servizio del “Trenino della pineta” al momento è sospeso e riprenderà una volta ultimate le indagini delle autorità competenti».