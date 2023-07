«Noi, pestati dai buttafuori del Muretto». Ma i gestori: ci siamo difesi dai violenti

Una lite finita nel sangue dopo una notte che doveva essere solo di svago. Sono tutti di Martellago i giovani che domenica sono stati coinvolti in uno scontro violento con gli addetti alla sicurezza della discoteca Muretto. I ragazzi, una ventina, erano andati in discoteca sabato notte e tutto era andato bene fino a quando uno di loro ha portato all’esterno un cuscino. Uno degli addetti alla sicurezza li ha raggiunti nel parcheggio ed è iniziata la lite.

Da questo punto le versioni nella ricostruzione dei fatti confliggono apertamente. Sarà il Tribunale a decidere, dopo le denunce presentate, chi ha ragione.

La versione dei ragazzi

I giovani sostengono di aver consegnato il cuscino con le migliori intenzioni: «Per tutta risposta», racconta Arianna, una delle ragazze che era nel parcheggio con gli altri, «uno dei miei amici è stato preso per il collo. Sono intervenuti altri ragazzi per cercare di calmarli e un altro della compagnia è finito a terra, preso a calci alla testa. Nel frattempo i buttafuori erano diventati una decina. Uno ha spruzzato lo spray urticante negli occhi di un altro dei miei amici. In tutto ne hanno picchiati quattro, barbaramente. È stato un pestaggio in piena regola, mentre noi eravamo calmi e pronti a parlare».

La camicia indossata da uno dei ragazzi intrisa di sangue

Versione confermata anche dalle vittime, tra cui D. R. di 21 anni colpito dallo spray, e L.O. di 20, che ha un mese di prognosi per i calci e pugni alla testa, il setto nasale fratturato. Le foto delle loro contusioni evidenziano ecchimosi e fratture riportate.

I titolari del Muretto

La gestione del Muretto si è rammaricata per quanto accaduto, confermando però lo scontro avvenuto tra alcuni clienti del locale e un membro della security. Il responsabile della sicurezza, grazie anche alle telecamere attive nel locale, è riuscito a fare una ricostruzione temporale dei fatti. «Alle 7.08 si vede un gruppo di una decina di ragazzi iniziare a discutere fuori dal locale, con in mano un cuscino. Alle 7.10 si può vedere un primo uomo della sicurezza intervenire per recuperare il cuscino rubato dall’interno del locale. Un minuto dopo inizia un parapiglia, in cui uno degli uomini della sicurezza viene colpito, atterrato e preso per il collo da uno dei ragazzi, che prova a strozzarlo. A referto per lui 7 giorni di prognosi. Sono intervenuti gli altri operatori della sicurezza per cercare di dividere i ragazzi dall’uomo colpito».

«Alle 7.14», continuano, «si placa la situazione. Dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza, chiamata dal club, con gli operatori dell’ospedale che hanno curato il ragazzo sul cui volto è arrivato la maggior parte dello spray usato dalla sicurezza. Una volta guarito, il ragazzo ha rifiutato di essere portato in ospedale. Il mezzo di emergenza ha lasciato il parcheggio non avendo gli operatori sanitari riscontrato gravi problematiche. Placati gli animi, la sicurezza ha portato del ghiaccio e acqua al gruppo che aveva preso parte allo scontro».

«Per accertare la dinamica dei fatti», aggiungono i gestori, «il responsabile della sicurezza ha portato i filmati di videosorveglianza del locale, e della bodycam di un operatore coinvolto, al commissariato di Jesolo». Materiale che sarà visionato dalle forze di polizia e potrà essere poi utilizzato in un eventuale procedimento giudiziario.