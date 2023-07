Morì a 21 anni per colpa di una buca sull’asfalto: la perizia inchioda Veneto Strade

Giordano Sanginiti, il giovane studente di medicina di 21 anni di Mirano ha perso la vita a causa di una buca presente sulla nuova strada del Santo.

Ad accertarlo Giovanni Pelluzzaro, il perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari (gip) di Padova Maria Luisa Materia. Lunedì 3 luglio c’è stata l’udienza al Tribunale di Padova e dalla perizia per l'infortunistica 3 A che segue il caso è emerso chiaramente che la condotta di guida del motociclista è stata ineccepibile.

“Il fondo stradale era ammalorato” scrive nella sua relazione il consulente tecnico incaricato dal giudice, che ha compiuto un sopralluogo nel tratto della Regionale 308 dove, il 4 febbraio 2023, si è consumata la tragedia, al confine tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego, nel Padovano.

E, in particolare, nel punto in questione dove il ventunenne miranese ha perso il controllo della sua moto Guzzi, il perito ha rilevato come, “per la presenza di una serie di riporti di asfalto datati, si era formata una gradinatura longitudinale alta circa tre centimetri rispetto all’asfalto adiacente sulla destra; inoltre a circa metà della lunghezza di tale zona era presente una frattura longitudinale profonda circa cinque centimetri”.

“Per tale situazione delle condizioni del fondo stradale il conducente del motociclo ha perso il controllo del veicolo che ha subìto uno sbandamento con deviazione verso sinistra, ha invaso la corsia di contro mano e ha urtato contro il guardrail”.

Il consulente tecnico poi precisa anche che: “il motociclista indossava il casco, che si è sfilato all’urto contro il guardrail ed è stato rinvenuto con la fibbia allacciata”, e, soprattutto, “che la velocità del motociclo era di circa 95 chilometri all’ora”, a fronte del limite vigente di 90 km/h, “praticamente rientrante nella tolleranza di 5 km/h prevista”: dunque, al giovane non è imputabile nemmeno una corresponsabilità.

I genitori di Sanginiti, che risiedeva con la sua famiglia a Mirano,che studiava Medicina a Padova, avevano puntato il dito fin da subito sulle condizioni di dissesto della strada, peraltro non segnalate, opponendosi con forza all’ipotesi della mera “fuoriuscita autonoma”, e, per fare piena luce sui fatti.

E’ stato quindi presentato un esposto e il dottor Girlando, titolare del procedimento penale per il reato di omicidio stradale, inizialmente contro ignoti, ha poi iscritto nel registro degli indagati due funzionari di Veneto Strade, gli ingegneri A. B., 38 anni, di Zelarino, responsabile della manutenzione delle strade regionali e Statali per le province di Padova e Vicenza, e I. Z., 60 anni, di San Donà di Piave, anche lui dirigente responsabile del settore Manutenzione, presso la direzione di Mestre di Veneto Strade.

Si è così arrivati all’incidente probatorio per la parte offesa, ha partecipato anche l’ingegner Pierluigi Zamuner. Infine il consulente tecnico del tribunale ha anche precisato che l’ unico (per svariate centinaia di metri non ve n’erano altri) “cartello che segnalava il dissesto stradale, apposto a pochi metri dal luogo dell’incidente, non aveva il preavviso sufficiente - il codice della strada impone almeno 150 metri di distanza -, né per evitare l’ostacolo né per ridurre la velocità tenuta, e che non poteva essere visibile da più lontano".

Pochi giorni dopo il sinistro Veneto Strade aveva installato un cartello di “Attenzione, avvallamenti” a un chilometro dal luogo dell’incidente, prima dell’uscita per Bragni-Bagnoli. Con l’udienza di ieri l’incidente probatorio è chiuso e il Gip ora restituirà gli atti al sostituto Procuratore che dovrà decidere come proseguire l’inchiesta. “La nostra famiglia ha fiducia nella giustizia che farà il suo corso accertando, e noi crediamo fermamente che ce ne siano, tutte le responsabilità: quelle evidenti e quelle meno evidenti ma forse ancora più gravi – hanno scritto in una toccante lettera indirizzata al giudice la mamma e il papà del giovane.