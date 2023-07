«Canoni balneari, la categoria pronta ad una class action contro l’aumento»

Il Consiglio di Stato boccia l’aumento del 25% dei canoni balneari. Dai giudici di Palazzo Spada arriva lo stop agli aumenti dei canoni demaniali marittimi per il 2023. Il Tar Lazio si era infatti già pronunciato sul ricorso di un concessionario di Rosolina, dandogli torto, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza. Si tratta della Gestione Villaggi Turistici Rosapineta sas di Rosolina.

Fondato il sospetto di illegittimità dell’aumento del 25% stabilito lo scorso dicembre dal Ministero delle infrastrutture. L’incremento più alto sui canoni mai avvenuto. Il Consiglio di Stato ha ordinato, a seguito dell’accoglimento della sospensiva, che il Tar del Lazio fissi l’udienza di merito per definire il procedimento di impugnazione del decreto ministeriale.

Ora, tutti i balneari sono pronti a promuovere un'azione collettiva, come conferma il presidente di UnionMare Veneto, Alessandro Berton. «Abbiamo accolto con grande favore l’ordinanza del Consiglio di Stato che di fatto ha decretato illegittimo il decreto 321 del 30 dicembre scorso», premette, «già a suo tempo avevamo sottolineato l’inopportunità di questa accelerazione, un aumento così importante che finiva di fatto per penalizzare il Veneto, territorio virtuoso dove da tempo i canoni demaniali minimi non sono presenti e già vengono indicizzati su quella che è la dimensione in metri quadrati delle concessioni».

«Più volte», aggiunge, «abbiamo ribadito come il tema della questione balneare debba essere affrontato in una riorganizzazione organica del settore e non con degli scatti in avanti com’è stato appunto il caso del decreto di dicembre. Un plauso al collega di Rosolina promotore di questa iniziativa che in qualche modo ha accolto la denuncia che anche Unionmare Veneto ha fatto dal primo istante: lamentare che questo aumento avrebbe finito per penalizzare alcuni territori, e il Veneto in particolare essendo la regione che più contribuisce al versamento dei canoni demaniali rispetto ad altri territori costieri italiani».

«L’aumento per il momento è stato sospeso», precisa, « E il provvedimento riguarda solo l’azienda che ha presentato questo ricorso. Proprio per questo già la settimana scorsa ci siamo confrontati al nostro interno supportati anche dal nostro team legale. Abbiamo già preso contatto anche con l’agenzia del Demanio proprio per avviare un’azione collettiva per far si che tutti i concessionari che afferiscono al nostro sistema possano nei prossimi giorni presentare un ricorso pluralistico e collettivo».

«Ricordo che il Veneto è la regione che paga di più per i canoni demaniali», conclude, «C’è la situazione più importante della Bibione Spiagge, con oltre 600 mila euro di canone annuo, che avrebbe quindi avuto un incremento di 150 mila euro, ma ci sono anche i 300 mila euro di Caorle, i 250 mila euro del Lido di Venezia, solo per fare alcuni esempi».