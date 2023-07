Bosco dello Sport: dal Governo Meloni arrivano i 93,5 milioni di euro mancanti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dal titolo: "Assegnazione al Comune di Venezia, per il PUI-PNC “Comune di Venezia”, di 93.581.321,26 euro", torna il finanziamento mancante al progetto del “Bosco dello Sport”. I fondi persi, bocciati dalla commissione Europea, tornano a Venezia con un finanziamento del governo Meloni.

Il progetto

Il Bosco dello Sport sorgerà a Tessera e prevede, complessivamente, la realizzazione di stadio da 16 mila posti, arena da 10 mila, completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational. Un luogo multifunzionale – spiegano dal Comune - attivo 7 giorni su 7 e in grado di garantire la sostenibilità economico-finanziaria. Dal Piano degli interventi sono state tolte tutte le componenti commerciali e direzionali, eliminando importanti volumi edificatori, pari a ben 600.000 metri cubi, mentre sono state incrementate le funzioni culturali, educative, mediche e formative. Particolare attenzione verrà riservata all’aspetto ambientale con una superficie verde di quasi 79 ettari: una grande struttura ecologica e sostenibile, in cui gli impianti sportivi sorgeranno in mezzo ad aree boscate, con la piantumazione di 100.000 tra alberi e arbusti.

La notizia del mancato inserimento del progetto del “Bosco dello Sport” all’interno delle risorse del PNRR, lo scorso aprile, era stata accolta con stupore e contrarietà dal Comune, che ora non nasconde la soddisfazione. Il sindaco aveva lasciato intendere martedì mattina l’arrivo di una bella notizia. Conferma poi dal decreto governativo.

Le parole del sindaco

«Ho sempre avuto fiducia nel Governo - dichiara il sindaco Brugnaro - voglio ringraziare in particolare il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto, con i quali ho avuto una interlocuzione costante in queste ultime settimane, e i parlamentari veneziani. Hanno mantenuto l’impegno preso di voler garantire a Venezia quelle strutture sportive che mancano dal Dopoguerra. Un ringraziamento particolare anche a tutte le strutture tecniche dei vari Ministeri, a dimostrazione dei tanti funzionari e dirigenti che operano ai diversi livelli per attestare come la macchina amministrativa sia efficiente. Ora le procedure del Bosco dello Sport riprenderanno, per poter avviare i cantieri quanto prima. Dal punto di vista finanziario, il contributo del Governo per il 'Bosco dello Sport' sarà destinato per le opere di urbanizzazione interna, le opere di verde e di paesaggio e l’arena. Come Comune, invece, finanzieremo integralmente, solo con nostre risorse, la nuova viabilità Tessera-Aeroporto e, soprattutto, lo stadio. Abbiamo le risorse per farlo, senza aumentare il nostro debito. Compito di noi sindaci è di bloccare il 'partito del no', di chi è sempre contro. La vera resistenza è fare le cose, difendere il lavoro, il futuro dei giovani. Questa è la vera battaglia, con le regole della democrazia e del rispetto reciproco. Hanno provato a bloccarlo in tutti i modi, raccontando falsità, producendo controdossier, facendo ricorsi. Era nel programma elettorale, i cittadini ci hanno dato fiducia e noi lo faremo. In questi ultimi mesi, abbiamo scelto di non rispondere alla tante, troppe provocazioni, e di lavorare in silenzio, concentrati sull'obiettivo. Da sempre, d'intesa, con il Governo. E’ stata riconosciuta la valenza del nostro progetto ed il principio che lo sport non solo è solo strumento di benessere psico-fisico e prevenzione, ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione che possa permettere lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all’attrattività per i giovani. Ringrazio, in modo particolare, i consiglieri di maggioranza che hanno avuto fiducia in me e hanno dovuto sopportare mesi di offese riprovevoli. Fiero di voi e del sostegno che date a me e a tutta la giunta. Un pensiero, infine, ai tecnici e dirigenti comunali che per realizzare, modificare, aggiornare, rivedere, migliorare i progetti hanno sacrificato per mesi anche i sabati e le domeniche ed hanno passato questi ultimi giorni con apprensione. Grazie! Ai tanti 'gufi' di questo periodo, a chi ci ha dato dei 'falliti', a chi è venuto in Consiglio comunale a chiedere le dimissioni, rispondiamo, come sempre, con il coraggio di fare. Oggi è una grande giornata per la città e tutto il territorio metropolitano», dice.

Le opposizioni critiche



«Brutte notizie arrivano oggi dal Governo per la città con una scelta incomprensibile soprattutto dopo quanto deciso a livello Europeo. Investire 300 milioni di risorse pubbliche su questo intervento in questa fase storica è un errore e non è una priorità per Venezia. Sempre che il costo dei materiali non lieviti: molti progetti del PNRR si stanno rivedendo per questo motivo ma l’amministrazione e il Governo in questo caso procedono come se nulla fosse. E ora ci preoccupa come il Governo potrà rispondere alla richiesta fatta più volte e da tutto il consiglio comunale con atti formali di rifinanziare, la legge speciale con 150 milioni. Con che faccia andremo a chiedere nuove risorse a Roma per le vere emergenze della città?” dichiara Giuseppe Saccà, capogruppo del PD in Consiglio Comunale.

«Il Governo in carica ha deciso di finanziare il cosiddetto "bosco dello sport" di Tessera con 93,5 milioni di euro, invece di rifinanziare la Legge Speciale per Venezia che permetterebbe di affrontare ben altre priorità (la richiesta formulata con voto unanime del Consiglio comunale è di 150 milioni di euro). In sofferenza ci sono anche i rimborsi per l'acqua alta eccezionale del 2019, con centinaia di persone in attesa per un importo totale che sfiora i 40 milioni di euro, e anche su questa vicenda il Consiglio comunale si è pronunciato all'unanimità, votando la mozione da me proposta a dicembre», segnala Marco Gasparinetti (Terra e Acqua). «Per una questione di rispetto nei confronti di chi ha patito quei danni (dovuti al ritardo nel completamento del MoSe) e ha già anticipato le spese, documentandole con perizie asseverate, auspico che il Governo dimostri una sollecitudine pari a quella dimostrata nei confronti di un palasport che serve principalmente ad una singola squadra di basket».

Centrodestra soddisfatto

“Con questo finanziamento si da' un colpo di spugna alle polemiche e si raggiunge un altro importante risultato per la città, il tutto grazie al comune di Venezia ed al suo sindaco Brugnaro e all’ottimo lavoro di squadra del governo Meloni, dei ministri coinvolti ed anche al mio personale impegno messo in campo per individuare soluzioni nei momenti di difficoltà per traguardare questo epocale intervento”. Così Raffaele Speranzon, capogruppo vicario di Fratelli d'Italia a palazzo Madama e membro permanente della VII Commissione Cultura e Sport del Senato