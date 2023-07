Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutto quel che c’è da sapere sui parcheggi

Un piano da 14 mila posti auto per ospitare i tantissimi fan dei Pinguini Tattici Nucleari che arriveranno a Mestre con mezzi propri, visto che da mezzanotte e mezza, orario del rientro, non troveranno treni in circolazione. Parcheggi riservati per auto, bus, caravan.

Le bici, mezzo con cui sono invitati ad arrivare i mestrini e le moto vanno a Forte Marghera mentre il nuo park esterno è per gli spettatori del concerto. Per i veneziani una navetta acquea, la “rosa” per portarli via acqua dalle Fondamenta Nuove a punta San Giuliano.

Ecco il palco al parco San Giuliano dove si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari

Si svela, con la pubblicazione della ordinanza comunale, la complessa macchina organizzativa per il concerto dei Pinguini Tattici nucleari a San Giuliano il 7 luglio. Una ordinanza che si porta dietro una raffica di chiusure di strade attorno al grande parco urbano, trasformato (in gran parte) in area concerto per i 60 mila attesi per la data “zero” del tour della band indie italiana che da Mestre inizia il tour negli stadi, già per metà sold out.

Il piano parcheggi

Il piano per consentire la sosta di auto, moto, camper, bus turistici degli spettatori del concerto vede una novità. L’accordo tra Vela Spa, la partecipata del Comune, con la start-up mestrina Parkforfun , specializzata in servizi per i grandi concerti, prevede l’utilizzo di otto parcheggi con la possibilità, attiva da ieri, di preacquistare il ticket per la sosta. I parcheggi speciali a pagamento sono il park Petroli (320 posti); via Ferraris - via delle Industrie (1.056 posti); 200 posti del complesso Vega (aperti al pubblico dalle 17); via Orlanda- via Ponte di Pietra con 996 posti, realizzati ex novo nell’area di una dismessa concessionaria auto; Palasport Taliercio (420 posti con shuttle); via Forte Marghera (1.168 posti); viale Vespucci (11.52 posti).

Il piano prevede l’utilizzo anche dei parcheggi scambiatori esterni al centro di Mestre, tutti dotati di navetta e la possibilità in caso di emergenza di usare anche 580 posti opzionali lungo via Vespucci e altri 496 in via della Motorizzazione civile sul Terraglio.

Prezzi dei parcheggi

L’uso dei parcheggi scambiatori esterni al centro è a pagamento con navette e tariffe identiche a quelle attuali. I park gestiti direttamente da ParkforFun, con prenotazione, hanno prezzi differenziati: 20 euro per le auto che possono utilizzare, in via eccezionale, l’area dell’ex Mof (Mercato ortofrutticolo) di via Torino, chiusa da tanti anni; 10 euro per parcheggiare la moto nel park di Forte Marghera che ospiterà anche le bici; 80 euro per i bus turistici in via Ferraris; 35 euro per i camper nell’area riservata del park Porta gialla.

Con gli introiti, la Parkforfun garantisce la vigilanza, la sicurezza e una dotazione di almeno una cinquantina di WC chimici per gli spettatori, fuori dal parco che ha oltre al parco aree ristoro e servizi. Ovviamente il piano di gestione del concerto coinvolge gli uomini della Polizia locale impegnati a presidiare le strade.

Trasporti pubblici e strade

Il 7 luglio dalle 12 meglio evitare di transitare nella zona di San Giuliano se non si va al concerto. Il tram che collega Favaro a Venezia si ferma. Dalle 12 è chiuso il cavalcavia di San Giuliano. Le linee Actv 5, 19, 24, 24 H vengono deviate. Dalle ore 12.00 sino all’una di notte del 8 luglio 2023 (e comunque sino a cessate esigenze) le strade attorno al parco vengono fortemente limitate.

Le strade interessate

In via Forte Marghera, nel tratto compreso tra le vie Ancona/Sansovino e i raccordi di San Giuliano, è istituito il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti. Nei parcheggi fuori dal Forte (compreso quello nuovissimo) possono fermarsi gli spettatori del concerto. Divieto di transito e di sosta con rimozione, anche per i residenti, lungo il tratto finale di via Forte Marghera verso il parco.

Il tratto diventa a senso unico e si passa a piedi. In viale San Marco, dalle 12, da via Sansovino verso San Giuliano, non passano le auto, ad eccezione di quelle dei residenti. In via Vespucci, da via Sansovino, a partire dalle 14.00 è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti. Viene istituito il senso unico di circolazione per la sosta dei veicoli di chi va al concerto.

I residenti del rione Pertini non potranno immettersi. Sul cavalcavia di San Giuliano chiuso passeranno a piedi quanti usano i parcheggi della zona Petroli-Vega. Chiude dalle 14 alle auto il tratto di via Orlanda, tra via Martiri della Libertà e San Giuliano. Dalle 12 chiude via San Giuliano (con pass di accesso per le remiere e gli operatori del trasporto).