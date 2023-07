Laura Pausini, la “Signora” di Venezia. «Ma piazza San Marco è stata danneggiata»

Troppo grande il palco, troppo alto il volume, troppo invadenti le torri laterali con i mega schermi che nascondevano l’Ala Napoleonica. Insomma troppo di tutto, senza nulla togliere alla bravura da brividi di Laura Pausini che per tre sere (domenica, l’ultima data) ha fatto sua Piazza San Marco per la gioia di 15 mila fan arrivati da ogni parte d’Italia, in occasione dei primi concerti del nuovo tour della cantante romagnola.

Il palco

La querelle riguarda principalmente le misure del palco, che si è subito mostrato enorme, chiuso sul fondo, visivamente esagerato per la delicatezza del luogo, al punto da starci giusto giusto tra le Procuratie Vecchie e quelle Nuove, ancorato ai masegni che erano appena stati restaurati.

I decibel

E insieme al peso della struttura, lunga oltre 30 metri, il volume è apparso decisamente eccessivo fin dal pomeriggio delle prove, al punto che gli organizzatori per il concerto di sabato e di ieri avrebbero deciso di abbassare i decibel.

Ma la musica ha raggiunto egualmente calle Vallaresso, la Frezzeria, e le vibrazioni si sono propagate fino ai mosaici della Basilica di San Marco, alle pietre, agli intonaci del Sottoportego de l’Arco Celeste, che collega la Piazza con il Bacino Orseolo, che in alcuni punti si sono sbriciolati.

Le accuse

«Quello che è accaduto è un po’ contraddittorio perché da un lato si spendono moltissimi soldi per la manutenzione dell’area marciana e dall’altra si autorizzano eventi come questo che non sono adatti alla Piazza», dice il presidente dell’Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier.

«Avevamo inteso che il palco del concerto della Pausini fosse come quello di Zucchero del 2018, poco impattante, e invece si è rivelato molto più grande. La Piazza deve restare il palcoscenico, come sarà infatti per i prossimi concerti».

Già da oggi il palco sarà ridotto, a cominciare dalla freccia che sparirà, e modulato per accogliere sabato 8 luglio l’Orchestra e il Coro della Fenice, e domenica 9 il concerto di Paolo Conte.

Acqua alta

La Pausini ieri sera non aveva ancora finito di cantare di nuovo lambita dall’acqua alta (picco alle 22.30) che l’avvocato Mario D’Elia aveva già pronta la denuncia da presentare in Procura per danneggiamento di un bene artistico e architettonico.

«Al di là dei danni, è incomprensibile come si possano dare 100 mila euro per tre concerti in Piazza San Marco», dice l’avvocato d’Elia. «Una miseria a fronte di una visibilità mondiale».

il gioielliere

Dalle vetrine della sua storica gioielleria, Alberto Nardi ha assistito, attonito, all’arrivo in Piazza di tonnellate di tubi Innocenti e materiali, al montaggio del palco, alle vibrazioni durante le prove.

«È incredibile come una settimana dopo che era stato tolto il cantiere dei restauri, sia stato possibile montare questo palco pazzesco», dice il gioielliere. «Una situazione paradossale, che questa volta è stata mal gestita. Invece della Piazza, si poteva decidere di cedere altre zone della città o della terraferma. La Piazza, che è adatta magari a una piccola stagione sinfonica, non va venduta né svenduta, a nessun prezzo».