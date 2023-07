Eraclea Mare, si rovescia il vagone di un trenino turistico: 14 feriti

Paura a Eraclea Mare nella tarda serata di lunedì 3 luglio: si rovescia il trenino per i turisti gestito da Atvo, il bilancio è di 14 feriti, fortunatamente non gravi.

Intorno alle 22 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Livenzuola, all’autostazione per il ribaltamento di un vagone del trenino stradale.

I passeggeri, molti dei quali bambini, sono rimasti leggermente feriti e contusi.

Il vagone ribaltato

I pompieri sono arrivati da San Donà e hanno collaborato con il personale del Suem intervenuto con più ambulanze per assistere le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per i primi rilievi.

È accorsa nella notte anche la sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin. Non ancora chiare le cause del rovesciamento, forse da attribuire a un tombino che ha causato la perdita di controllo in corrispondenza di una curva. L' autista è stato il primo a prestate i soccorsi.