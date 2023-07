Il palco gigante in Piazza San Marco: Pausini, bis con polemica

Un palco enorme, come non se ne erano mai visti, in una Piazza fragile, dalla storia più che millenaria. Una Piazza friabile, come dimostrano i calcinacci caduti a terra durante le prove del concerto. Una Piazza bisognosa di interventi di restauro, come provano i cantieri in corso, spostati momentaneamente per permettere di accogliere i cinquemila fan di Laura Pausini.

Le tre serate sold out che aprono il tour mondiale della cantante romagnola hanno fatto discutere fin dal principio. Per qualcuno è decisamente tutto troppo, il palco, la musica, la gente.

Anche sabato primo luglio sera, come venerdì 30 giugno, 95 centimetri di acqua alta ma fans entusiasti: stivali ai piedi e cerata in mano, nel caso fosse piovuto. E uno spettacolo di due ore in cui Laura Pausini ha offerto il meglio della sua storia musicale.

Città divisa

Ma il concerto ha spaccato la città, giusto per le dimensioni del palco: «Piazza San Marco va tutelata e protetta» hanno ripetuto diversi commercianti e rappresentanti di categoria.

Altri, invece, guardano il bicchiere mezzo pieno, «e chi guarda la metà vuota si è dimenticato che l’altra parte l’ha già bevuta» sorride Alvise Pianetti, da oltre 55 anni in Piazza alla Gioielleria Vesco.

«Qui di eventi ce ne sono sempre stati, credo ci sia molta critica e poca voglia di apprezzare le cose belle, che dovremmo guardare con un occhio di riguardo dopo gli anni tristi della pandemia. Poi certo, tutta la Piazza risente di eventi di questo tipo», ammette.

I problemi principali, però, li hanno i commercianti lungo il lato delle Procuratie Vecchie, per i quali la chiusura anticipata alle 18.45 si traduce in una perdita di quasi quattro ore di lavoro. «Questi sono concerti che si dovrebbero fare in primavera, non in piena stagione», commenta Davide Penzo, del negozio Murrina Murano, per poi sottolineare che sono eventi belli, sì, ma non c’è l’ascolto dei commercianti, i primi a rimetterci. «Mi fai chiudere prima? Almeno dammi un biglietto», sorride. A lui si aggiunge il figlio Mattia, gestore di uno dei due negozi in San Marco: «Quando dobbiamo tenere chiuso perché vengono girati dei film, veniamo risarciti. Avrebbero dovuto fare così anche stavolta».

Lo scontento non è poco, la sensazione che si respira ascoltando i commercianti, abituati ad abbassare le serrande in tarda serata, è quella dell’invisibilità diffusa di chi si sente lasciato indietro.

«Avrebbero dovuto risarcirci, sì, perché qui a guadagnarci sono solo i caffè», concorda Riccardo Stella, titolare di Dr Murano Glass.

Ma Majcol Libera, cameriere al Caffè Lavena, non è della stessa opinione. «A dire il vero non abbiamo avuto chissà che incassi, anzi. Dovendo interrompere il servizio per quattro ore, prima dell’inizio del concerto, siamo leggermente penalizzati anche noi rispetto al solito. Comunque, è andata bene fino allo scoppio del temporale, calcolando che avevamo tutto pieno e che una consumazione veniva 90 euro».

«Questi eventi possono essere fatti, ma senza andare a colpire gli altri», aggiunge Stella. E proprio in fatto di eventi si accende la polemica.

La polemica

«Com’è che a Carnevale non si poteva fare il Volo dell’Angelo per i lavori in corso e, invece, per la Pausini è stato possibile spostare tutto?», chiede Penzo, aggiungendo che non c’è stato spazio per la festa dei veneziani, nel cuore della loro città. A rispondere è Stella, amareggiato. «Il solito business, tutta questione di soldi. Una volta avevano smesso di fare i concerti perché i suoni andavano a danneggiare i monumenti e gli edifici, ora non c’è più questo rischio? San Marco non è più da proteggere?».

Intanto, per le prime due serate di concerto ci si è dovuti proteggere anche dai 95 centimetri di acqua alta e, lo scorso venerdì, anche da un temporale che non ha lasciato asciutto nessuno.