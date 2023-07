Salta il volo EasyJet da Venezia diretto a Rodi: duecento passeggeri nel caos

Un problema al computer di bordo e le vacanze a Rodi per 200 passeggeri della EasyJet saltano. Calvario per i turisti che il primo luglio alle 14.30 doveva partire dal Marco Polo di Venezia per raggiungere l’isola greca. Prima fatti salire e poi per una spia accesa che segnalava un guasto tenuti “prigionieri” a bordo e alla fine il verdetto dei tecnici: impossibile riparare il guasto e quindi non si parte.

Tra i passeggeri anche Renata Garlato, insegnante elementare di Jesolo che con otto colleghe di Jesolo e Mestre avevano organizzato una vacanza sull’isola. Racconta Garlato: «Dopo averci tenuti alcune ore a bordo, c’erano bambini e anziani, ci dicono che il volo viene cancellato e non c’è nessuna riprogrammazione. Abbiamo chiesto che venisse mandato un altro aereo da Londra. La risposta è stata: non ci sono altri aerei. E nemmeno la proposta di salire su voli di altre compagnie».

«Per i più fortunati, poche persone, forse la possibilità di trovare un posto sul volo, sempre EasyJeat previsto fra 15 giorni», continua l’insegnante. «Ci hanno preso in giro e l’unica assistenza data è stata quella di spiegarci come avere il rimborso del biglietto. Come se uno può organizzarsi le vacanze quando vuole. Se salta questo periodo, per noi amiche sarà impossibile riorganizzarci per un’altra vacanza. Tra i passeggeri c’erano anche stranieri a cui non hanno garantito nemmeno l’albergo per la notte. Una cosa vergognosa»