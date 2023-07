Vacanze e effetto euro, fuga dalla Croazia per il Veneto

Prezzi più che raddoppiati, la Croazia – da poco entrata nell’area euro – non fa più paura alla costa veneziana. Anzi, molti dei turisti e pendolari che sceglievano le spiagge oltre il confine di Rabujese, passando la corta Slovenia per raggiungere l'Istria e la Dalmazia con le sue isole, stanno per ritornare.

Le stime più incoraggianti indicano che il 20% dei turisti potrebbe spostarsi nuovamente nell'Alto Adriatico, scegliendo nel tratto che va da Grado fino a Sottomarina.

Il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, non ha dubbi: «Vent’anni fa già se ne discuteva, quando la Croazia faceva paura», ricorda, «e sostenevamo che con la sua entrata nell’euro le cose sarebbero cambiate, eccome. E così è stato. Credo che molti dei turisti stanziali e anche dei pendolari che preferivano quelle spiagge anche e soprattutto per i prezzi bassi ora torneranno. E non saranno i soli. I segnali sono ottimi per luglio e agosto sulle nostre spiagge».

Il presidente di Confcommercio mandamentale per San Donà e Jesolo, Angelo Faloppa, vent’anni fa in Croazia ci era andato apposta a investigare.

Era salpato su un panfilo, assieme a Sandro Rizzante, in missione per conto degli albergatori preoccupati. E aveva denunciato che nei ristoranti il pesce arrivava congelato dall’Italia.

«Erano gli anni», racconta Faloppa, «in cui le coste istriane erano vantaggiose per i prezzi, ma non certo per la qualità. Trovammo quello che trovammo, come servizio e strutture vetuste, con prezzi talvolta interessanti. Oggi non è più così, hanno anche loro degli obblighi derivanti dall’entrata in Europa, e noi con la qualità possiamo davvero riprenderci gran parte del turismo indeciso che scoprirà l’aumento dei prezzi molto presto».

Di buono ci sono ancora i carburanti. 1,40 al litro per il gasolio, anche 1,30 per la benzina. Ma i pranzi di pesce a 20 euro sono un lontano ricordo. Intanto il caffè, 2,60 euro, un litro di vino a 15 euro, la pizza dai 10 ai 18 euro. Una pallina di gelato a 2 euro. Un'acqua minerale a tavola 5.50.

I cevapcici, salsiccette tipiche dei Balcani, salgono a 15 euro a piatto. Sta veleggiando in questi giorni nel Quarnaro Nicola Bettin, proprietario del Muretto, al timone della sua barca a vela. «Al supermarket ci sono meloni a 9 euro», racconta, «so di tedeschi che hanno lasciato alla cassa 6 bottiglie di minerale.

Costano in media dai 7 ai 9 euro. E stiamo parlando di supermarket.

Senza considerare le boe per ormeggio e posti barca raddoppiati. E a tavola non si spendono meno di 50 euro». Il giovane chef jesolano Giulio Serafin, titolare del Granso da Gigi, a due passi da piazza Mazzini al lido di Jesolo, un professionista ai fornelli che ama viaggiare e scoprire nuove cucine è perplesso: «I listini pareggiano i nostri e addirittura li superano in molti piatti.

La loro cucina ha un buon prodotto a volte ottimo.

Ma spezie, aglio e una certa cottura rischiano di compromettere tutto, in particolare nei primi.

Gli italiani e tedeschi stanno nuovamente apprezzando la nostra cucina». Roberto Dal Cin, presidente Confapi Turismo nazionale, lancia un appello: «Non approfittiamo dell’aumento dei prezzi in Croazia, è il momento di vincere con qualità e, soprattutto, con i prezzi giusti».