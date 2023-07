Pinguini Tattici Nucleari, attesi in 60 mila al Parco San Giuliano. Park e viabilità, quel che c’è da sapere

Inizia il conto alla rovescia anche per il concerto che vedrà il parco di San Giuliano, a Mestre, tornare a ospitare la grande musica. Venerdì 7 luglio alle 21 arrivano i Pinguini Tattici Nucleari per la data zero del loro tour negli stadi.

Sold out la data di avvio a Mestre, con la previsione di vedere sul prato del parco urbano di oltre 70 ettari, dalle 55 mila alle 60 mila persone. lI Comune di Venezia ha affidato a Vela Spa l’organizzazione del concerto, assieme agli organizzatori del tour della band indie italiana.

Bocche cucite

Tutto esaurito anche per le altre date: le due serate di Milano allo stadio di San Siro e poi Firenze, Torino e Roma. Al tour è stato aggiunto anche un concerto a settembre, a Reggio Emilia.

Per la data zero, gran parte del parco di Mestre è stato chiuso da transenne e anche il parcheggio Porta gialla non è accessibile, se non agli addetti ai lavori. Ai frequentatori abituali del parco restano comunque gli accessi dalle Porte rossa e blu. Il grande palco è già visibile al centro dell’area del tamburello, che ospitò l’Heineken Jammin’ festival, quello della Home, e la famosa messa all’aperto con Papa Ratzinger.

La band che si esibirà a San Giuliano

Torna la musica

Dopo tanti anni, torna la musica. Nei giorni scorsi in sopralluogo ha voluto andare il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Tutta la recinzione che oggi preclude l’accesso ai cittadini – è la rassicurazione data – verrà tolta tra il 12 e il 14 luglio, riconsegnando il parco ai mestrini.

Nell’area off limits sono previste le prove del concerto della band. Il 7 luglio inizieranno a suonare dalle 21 e i cancelli potrebbero aprirsi già dalle 14, per consentire un afflusso ordinato, senza caos.

Secondo le indiscrezioni, attorno al palco dovrebbero essere formate tre diverse aree per il pubblico: una da 8 mila posti vicinissima al palco, poi un’area da 20 mila immediatamente dietro e ancora altri 30 mila posti, sempre sul prato, sulla collina. Tra le previsioni anche quelle di due mega schermi ai lati del palco (proprio al centro dell’area del tamburello), per consentire una ottima visione degli artisti anche a chi sta più lontano. E poi ovviamente i servizi con gli spazi dei servizi igienici, il ristoro, la distribuzione di acqua e bevande.

Parcheggi e viabilità

Sul fronte dei parcheggi la previsione è quella di utilizzare sia il park Petroli, che l’area di sosta del padiglione Aquae in via Pacinotti (a fianco del Vega) ma anche quella attorno al palasport Taliercio. Da qui gli spettatori potranno raggiungere a piedi il parco di San Giuliano.

Si parla anche di collegamenti con bus tra piazzale Cialdini e San Giuliano, di tram fermo e della chiusura del cavalcavia di San Giuliano. A breve arriverà la conferma ufficiale di questa organizzazione degli afflussi e dei deflussi dei 60 mila spettatori previsti il 7 luglio.

Sabato 1° luglio è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune l’ordinanza con cui viene disciplinata la viabilità nell’area attorno al parco.

Vendo e compro

Intanto sui canali social del gruppo bergamasco è iniziato il “vendo e compro” biglietti, visto il tutto esaurito. Molti cercano biglietti da acquistare. Chi li mette in vendita preferisce il contatto privato per contrattare il prezzo. Qualcuno prova anche a vendere i biglietti under 25 della Città metropolitana, offerti per primi a un prezzo privilegiato di 29 euro. Chi li vende omette, però, di dire che questi biglietti non sono cedibili ad altri. Quindi, attenzione a possibili fregature.

Al di là della recinzione del parco, ci sono cittadini che da giorni polemizzano sui social perché non apprezzano di veder chiuso il parco per così tanti giorni, e per un solo concerto. E che chiedono ai fans dei Pinguini Tattici Nucleari di arrivare a Mestre e di rispettare la grande area verde, amatissima dai residenti.